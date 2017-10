Javi Llorente: "Estamos sin trabajar, pero debemos empezar bien"

Llegó con el equipo en Liga EBA y en tan solo cinco años, logró dos ascensos. El último de ellos fue el mayor hito de la historia del Marín Peixegalego, que pudo disfrutar de la segunda categoría del baloncesto nacional, LEB Oro. Ahora, después de todo, el camino se desanda de nuevo en EBA, pero Javi Llorente sigue al frente para intentar repetirlo.

Javi Llorente (León, 1983) encara su sexta temporada como entrenador del Marín Peixegalego. Después de muchas dudas, el equipo marinense inicia la competición mañana en Gijón.

- Qué verano tan difícil...

- Sí, ha sido un verano muy complicado a todos los niveles. No hemos tenido tiempo para planificar nada ni preparar nada. Pensábamos que no habría primer equipo y finalmente nos dieron la posibilidad de jugar en EBA este verano.

- Por suerte se dio la oportunidad de jugar en EBA. El problema es que mañana empieza la competición y ustedes tienen solo ocho jugadores.

- Sí, es lo que hay, Tuvimos el tiempo que tuvimos para planificar. Además, esta temporada hemos comprobado que ha sido más difícil hacer una plantilla que otros veranos porque hay más equipos en la competición y, por tanto, es más escaso el número de jugadores nacionales. Nos encontramos con muchos deportistas ya comprometidos. Entonces ha sido complicado, pero hay que agradecer que los jugadores que al final están. La mayoría de ellos ya conocían el club y han decidido echar una mano por el verano tan difícil que hemos tenido.

- Es sorprendente que jugadores como Jorge Romero hayan decidido quedarse. Porque baja a jugar dos categorías con respecto a LEB Oro.

- Sí, Jorge Romero dejó el año pasado muy buena impresión y es cierto que él estuvo aquí muy a gusto. Tenía claro que si no le salía nada que realmente le interesase estaría aquí en Marín. Después de todas las circunstancias, decidió quedarse mientras no haya nada. Él aquí está cómodo y aprovechando para seguir formándose. Para nosotros es un lujo.

- A priori, por nombres, el Peixegalego es un equipo con calidad. Pero, ¿les puede pesar mucho la escasez de plantilla?

- Creo que dentro de lo que cabe, hemos podido hacer un equipo competitivo para la categoría. La plantilla es corta, pero habrá jugadores que crezcan. Tenemos experiencia en LEB Oro como es el caso de Sevillano y jugadores americanos que son un poco una incógnita porque todo va en función de la adaptación que tengan. Tenemos un hándicap importante: el poco tiempo para preparar el equipo. Estas tres semanas iniciales serán un poco como una pretemporada corta. Hay que intentar ser capaces de sacar los partidos adelante que la manera que sea a la vez que vamos sentando las bases del resto de la temporada. Eso sería un paso muy importante para el objetivo, que es estar arriba y pelear por el ascenso.

- Entiendo que si los resultados iniciales no son buenos, no hay que rasgarse las vestiduras.

- Es evidente que lo importante al principio es conjuntarse y debemos analizar las sensaciones que transmite el equipo. Pero si queremos ser exigentes y luchar por estas plazas de ascenso, hay poco margen. Buscamos una identidad de equipo y hay jugadores que ya me conocen, por lo que es más fácil. Aún así, no podemos permitirnos perder muchos partidos al principio para que no nos condicione la temporada. Va a ser difícil, pero veo al grupo muy unido y lucharemos por ello.

- El hecho de jugar los cinco primeros partidos fuera no ayudará seguro.

- Está claro. Pero es que ha sido un verano especial. Hemos hecho una plantilla especial y va a ser una temporada muy especial en todos los sentidos. Es complicado jugar los cinco primeros partidos lejos de casa y más aún cuando llevaremos tres o cuatro entrenamientos juntos. Pero ya sabemos lo que hay y estamos mentalizados.