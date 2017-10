Un equipo de promesas por explotar

Era uno de los grandes favoritos no solo a disputar el play off de ascenso, sino a hacerse con el campeonato. Pero de momento, la vuelta al Grupo I (los anteriores cursos había militado en el II) no está sentando bien al Real Madrid Castilla. El filial del campeón de Liga y Europa no ha comenzado, ni mucho menos, con buen pie.

Santiago Solari tomó las riendas del Castilla el curso pasado con el claro objetivo de meterlo en play off. Y finalizó en undécima posición. Pese a ello, en la Casa Blanca decidieron darle otra oportunidad. Y de momento, tampoco la está aprovechando. Porque el conjunto merengue marcha en decimotercera posición, tan solo un punto (8 en total) y puesto por delante de un Pontevedra que no ha firmado un buen comienzo pese a su aparente recuperación.

La falta de continuidad está matando al conjunto dirigido por el exjugador argentino. El Castilla da una de cal y otra de arena. El conjunto blanco ha visto cómo Rayo Majadahonda (1-2), Fabril (0-3) y Navalcarnero (2-1) le han superado con más o menos claridad en este inicio.

Mientras, los blancos tan solo han podido vencer en dos encuentros. Uno fue la goleada al Coruxo (0-3), en la que el equipo gallego no fue tan inferior como dicta el marcador. El otro, el sufrido 2-0 al Talavera, que se decantó en los últimos diez minutos del encuentro. Los empates como local ante Ponferradina (1-1) y Guijuelo (0-0) completan la emborronada hoja de ruta del equipo de Solari, que no ha encajado demasiado (8 dianas), pero tampoco ha anotado mucho (otros 8 goles).

Conjunto campeón

Pese a este inicio, el Real Madrid Castilla se presenta como un equipo con un enorme talento en sus filas al que le está pesando la juventud. Su media de edad es de 20,1 años y en su vestuario están hombres como Belman, Manu Hernando, Quezada, Óscar Rodríguez, Toni Segura, Franchu o Dani Gómez. Todos ellos lograron ser campeones de liga y copa en edad juvenil el pasado curso con Guti dirigiéndolos desde el banco.

Precisamente porque Solari no les ha dado demasiadas oportunidades (de ellos solo Óscar y Gómez son indiscutibles), Guti suena como posible recambio en la dirección blanca en caso de que el equipo del argentino vuelva a patinar, por tercera semana seguida, en Pasarón.