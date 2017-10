Saleta Castro ya piensa en el 2018

La triatleta pontevedresa Saleta Castro estuvo ayer en el ayuntamiento de Pontevedra para recibir la enhorabuena del Concello por la consecución de su primer Iron Man en Holanda el pasado mes de agosto.

Castro es otro de los grandes exponentes deportivos de la ciudad del Lérez y ayer aprovechó la situación para hacer un balance de lo que fue su temporada en este año 2017 en el que puede sentirse satisfecha de haber conseguido su objetivo de haber ganado su primer Iron Man, algo totalmente prioritario para ella en ese curso. "Mucha gente me pregunta en estos días por qué no voy a estar este mes en el mundial de Hawai pero después del año pasado necesitaba un descanso porque el año pasado me costó mucho la clasificación", indicó Castro.

Pero que en este año no vaya a estar en Hawaii, no quiere decir que no sea el objetivo para el próximo y la triatleta está ya entrenando para conseguir los máximos puntos posibles para clasificarse de cara a octubre del 2018.

El camino de Saleta a ese mundial de dentro de un año pasa primero por Malasia el próximo mes de noviembre. En esta prueba buscará hacer podio al ser de puntuación reducida y ya el año próximo tiene por delante dos eventos más en Sudáfrica y Frankfurt en los que, por la puntuación que se reparte, le llegaría con acabar ambas veces entre las siete primeras clasificadas para garantizar su presencia en Kona (Hawaii) en el mes de julio.

Además de los Iron Man que tiene previsto disputar de cara al año 2018, Saleta Castro también estará en Pontevedra para disputar en casa el Campeonato de España de larga distancia, donde pretende conseguir la clasificación para estar un año después en el Mundial ITU que también se va a disputar en Pontevedra.

La pontevedresa tiene previsto continuar con sus entrenamientos en Pontevedra este mes hasta el próximo día 18, fecha en la que tiene previsto desplazarse a Lanzarote para preparar la prueba de Malasia en unas condiciones climatológicas más próximas a las que se va encontrar allí. Lanzarote será el centro de operaciones en alternancia con Galicia en lo siguientes meses de invierno hasta que finalmente regrese a Pontevedra ya para el mes de abril.