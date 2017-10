Jimmy espera acortar plazos tras su operación de artroscopia

El lateral izquierdo del Pontevedra Óscar Seoane Mella, Jimmy, fue operado ayer en el Hospital Quirón Salud de Pontevedra, donde fue sometido a una cirugía de artroscopia para tratar la rotura del cuerno posterior del menisco interno que se produjo en la rodilla derecha durante el partido contra el San Sebastián de los Reyes del pasado 24 de septiembre.

La cirugía salió según lo previsto y no reveló daños mayores y se confirmó el diagnóstico que lo mantendrá aproximadamente ocho semanas apartado de los terrenos de juego.

Ayer por la tarde fue sometido a la operación y horas después de la intervención ha querido atender a los medios para comentar que se encuentra "bien y que espero estar pronto de vuelta, el jueves ya empiezo la rehabilitación y espero que en menos de ocho semanas esté ya jugando".

El jugador se mostró aliviado pese a todo de que no se confirmase un diagnóstico peor porque "en principio era solo un esguince y al final fue algo más, así que aliviado porque finalmente no fue lo que sería peor (tener tocados también los ligamentos)".

A Jimmy le tocó vivir desde casa el partido de A Malata de sus compañeros contra el Rácing de Ferrol en el que el Pontevedra consiguió la segunda victoria de la temporada. Era el segundo partido que se perdía de las primeras 7 jornadas al quedarse también fuera de la convocatoria en la segunda jornada ante el Rápido de Bouzas por un problema muscular en los isquiotibiales.

Desde la distancia el lateral zurdo comprobó las evoluciones de David Castro en la posición que él ocupa. Del partido de su compañero dijo que "lo vi muy bien. Vi al equipo muy completo en un partido en el que el Ferrol no pudo hacer su fútbol y la verdad es que David hizo un buen partido. Yo me alegro por él y seguro que va a hacer buenos partidos. Ojalá que en estos dos meses que no voy a estar él lo haga lo mejor posible, yo me alegraré mucho por él porque es muy buen tipo".

La lesión de Jimmy hará que Luisito tenga un descarte fijo en la lista de los 18 convocados que da cada fin de semana. Sin contar a los jugadores de categorías inferiores Lezcano y Garrido, el técnico de Teo tiene que dejar a tres jugadores de la primera plantilla fuera de la convocatoria. Para este fin de semana y para lo que resta de octubre y noviembre Jimmy será uno de ellos, siendo este domingo muy probable que también forme parte de esta lista el cántabro Adrián León.