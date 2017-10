Solvencia y vértigo para ganar fuera

Tardó casi siete meses en llegar, pero el Pontevedra volvió a ganar fuera de casa. Desde el 5 de marzo en Villaviciosa no cataba el cuadro lerezano los tres puntos a domicilio (0-1 ante el Lealtad, con un gol en los últimos minutos de Mario Barco). Y desde 11 de diciembre de 2016 no anotaba dos goles lejos de Pasarón (0-2 ante la Arandina).

A Malata, donde el Pontevedra no triunfaba desde hacía ocho temporadas (0-2, el 31 de enero de 2010), volvió a sonreír al equipo de las Rías Baixas en el derbi gallego por antonomasia de la Segunda B. Dos derrotas en la categoría de bronce y otras dos sonrojantes goleadas en Tercera (ambas por 5-0, en 2011 y 2012) eran el paupérrimo balance en esta década del Pontevedra en Ferrol.

El pasado domingo, la historia cambió. El equipo granate estrenó tardíamente su segunda equipación para esta temporada, color gris con detalles en negro. Sin embargo, su actuación en el partido no pudo estar más lejos de esos colores. Los pupilos de Luisito lograron la victoria con un plan muy específico que le salió a pedir de boca: solidez y solvencia defensiva sin balón y acierto ofensivo para aprovechar las concesiones del rival.

presión y transiciones

Fue una de las claves para pasar por encima del Sanse en la primera mitad en el último encuentro en Pasarón y volvió a ser clave en el partido del pasado domingo. El Pontevedra supo orquestar una buena presión adelantada que le dio la oportunidad de robar muchos balones en zonas peligrosas y, a partir de ahí, elaborar ofensivas rápidas. El Pontevedra no dañó en ataque posicional, pero varias oportunidades llegaron a través de transiciones de vértigo que pillaron al Racing descolocado.

pocas concesiones

Precisamente la buena presión del Pontevedra hizo que el Racing de Ferrol se cortocircuitase en la creación de fútbol. El equipo de Luisito tapó con un 4-4-2 en defensa la salida de balón del conjunto departamental. Etxaniz y Jorge Hernández se multiplicaron para presionar. Al Racing le costó mucho generar fútbol y solo encontró la vía de llegada hacia Edu cuando pudo jugar con soltura en tres cuartos. Sus escasas ocasiones llegaron en chuts lejanos.

efectividad

Si ante el Sanse el Pontevedra ofreció una gran productividad ofensiva mezclada con errores en la definición, con casi una decena de ocasiones muy claras de las que solo se transformaron tres, en A Malata el equipo de Luisito sí tuvo efectividad. El Racing le concedió dos oportunidades claras. Álex González y Mongil no las desaprovecharon.

balón parado

Las jugadas de estrategia a nivel defensivo estaban siendo una asignatura pendiente, pero el Pontevedra ha reconducido el rumbo. En A Malata defendió todas con solvencia. Incluso el primer gol llegó a la contra tras un córner del rival. En ataque, volvió a aprovecharse de la estrategia con el gol de Mongil.

un once que funciona

Lo que funciona no se toca. Luisito dio con la tecla en el once ante el Sanse y el domingo repitió con diez de los once hombres que iniciaron la victoria por 3-0 en Pasarón. El 4-2-3-1 ofreció seguridad defensiva y mordiente en ataque. El único cambio, obligado, fue el de David Castro por un lesionado Jimmy.

castro, de menos a más

Precisamente sobre el lateral izquierdo de Cuntis había muchos ojos puestos. Jimmy estará de baja aproximadamente dos meses y, de momento, Castro será el encargado de sustituirle. David comenzó nervioso, siendo superado por momentos y viendo una tarjeta. Sin embargo, en la segunda parte se fue asentando hasta completar un buen encuentro.

león, capitán general

Su entrada en defensa ha sido clave para cambiar la dinámica del equipo. Ante el Racing, León completó un partido soberbio. Dio aplomo y seguridad en defensa. Infranqueable por alto. Lesionado en el ecuador del segundo acto, pudo aguantar unos minutos con un esguince de tobillo.

nuevo error de prosi

El mediocentro completó un encuentro notable. Interpretó bien la presión y dirigió al equipo en ataque. Fue un peligro a balón parado y sirvió el segundo tanto a Mongil. Pero volvió a cometer un error impropio de su experiencia. Ante el Toledo fue expulsado por una entrada por detrás inexplicable. Ante el Racing, cometió un penalti innecesario en una acción similar. Debe cuidarse en este aspecto.