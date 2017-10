Rafa Sáez: "En la segunda parte tuvimos más presencia en el área rival"

El técnico vigués dijo que "fue un encuentro muy igualado, y la verdad es que el Talavera no demostró el motivo por el que va abajo. Tiene buenos argumentos defensivos, tanto arriba como atrás, y aunque tuvimos ocasiones de marcar, sobre todo en la segunda parte, no debe ser un motivo de frustración. Dejamos la portería a cero y pudimos ganar de transformar el penalti. En muchos momentos del partido, sobre todo en la primera parte, no logramos llevar el partido por donde trabajamos durante la semana, manejar la pelota, llevarla de lado a lado y tratar de desgastar al contrario. Estuvimos imprecisos, no encontramos ese patrón de juego. En el descanso intentamos rectificar, y en la segunda parte tuvimos más presencia en el área rival, disponiendo de ocasiones".