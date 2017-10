El Pontevedra continúa creciendo

El Pontevedra derrotó al Racing de Ferrol en A Malata en un partido equilibrado, que sirve a los de Luisito para abandonar la zona roja de la tabla y empezar a reconocerse en el equipo de la pasada campaña, al menos en cuestión e resultados.

Los granates, ayer de negro, se adelantaron con tantos de Álex González y Mongil, aunque acabarían sufriendo tras un penalti cometido sobre su exjugador Jacobo Trigo, que transformó Pablo Rey. Segundo triunfo consecutivo de los de Pasarón, rompiendo siete años de sequía en Ferrol y obteniendo los primeros puntos de la temporada lejos de casa además del primero triunfo en un derbi gallego en este 2017 en partido oficial.

Los dos equipos salieron al campo con buen sentido de la organización defensiva, lo que dificultó la creación de ocasiones de gol. El Pontevedra se apuntó un par de córners a favor, mientras que el Rácing, intentándolo por banda, se quedaba a medias en su profundidad abusando de los centros que facilitaban el trabajo de Edu.

En el minuto 26 el cuadro local encontró una vía por la banda izquierda del ataque, percutiendo por el carril de Miguel Ángel con Pablo Rey y Nano y obligando a David Añón a ayudar a su compañero de la zaga en tareas defensivas. Juan Mera se asoció con Pablo Rey que, desde la frontal, filtró el balón sobre el desmarque de Sota, cuyo disparo flojo lo atrapó Edu.

El Pontevedra pudo inaugurar el marcador cuando Jorge Hernández recogió el rechace de Nano tras un córner. El visitante anduvo lento para disparar, pero el cuero llegó a Etxaniz, no menos lento que su compañero para armar la pierna, permitiendo el despeje de la zaga racinguista antes de que disparase. La mejor jugada del primer tiempo fue una veloz combinación entre Prosi y Añón. Este regateó con velocidad a Nano antes de centrar raso un balón que Etxaniz no pudo tocar con claridad. A falta de dos minutos para el descanso, Prosi robó en campo rival un balón a Beitia, el ex del Burgos se fue hacia la media luna y su disparo potente fue atrapado en dos tiempos por Mackay, impidiendo que Añón completase la jugada. En el último momento el Pontevedra pudo adelantarse en una contra tras la defensa de un córner, pero Añón dio el último pase donde no había compañeros en un contragolpe que fue toda una declaración de intenciones de lo que posteriormente fue la segunda parte.

Los de A Malata tuvieron una buena oportunidad de abrir el marcador tras la vuelta de los vestuarios y nada más comenzar el segundo acto, Edu se lució desviando un disparo en el área de Pablo Rey tras una buena jugada de Nano.

Pero este Pontevedra está muy lejos de la imagen pobre ofrecida a comienzos de campaña y los granates se adelantaron en el marcador rozando la hora de juego volviendo a usar la contra como su mejor arma. En esta ocasión Jorge Hernández habilitó la salida, condujo hasta tres cuartos y asistió a Álex González para que batiese a Mackay en su intento de tapar espacios.

Tena y Luisito movieron fichas tras el tanto, pero a quien mejor le salieron los movimientos fue al de Teo. En el minuto 69, con dos minutos de Mongil en el campo tras sustituir al lesionado Adrián León, el defensa metió la cabeza en el segundo palo para alojar en la red de Mackay un centro tras una falta lateral que sacó Prosi de forma magistral.

El gol casi acabó con el partido. El Rácing, pese al último cambio de Eizmendi por Aldalur, no reaccionó. Tardó hasta el minuto 78 en dar señales de vida en ataque, cuando Edu se volvió a lucir al detener un disparo de Mendi por el centro de la portería.

A falta de dos minutos Prosi derribó en el área a Jacobo Trigo. El penalti lo lanzó y transformó Pablo Rey por el centro del marco. Los dos minutos que faltaban, más los tres de prolongación, estuvieron gobernados por la incertidumbre y las imprecisiones. Primero el Pontevedra se apresuró en una contra que por ansiedad concluyó en fuera de juego.

El pitido final fue un alivio para Luisito y los suyos, que pusieron al descubierto las debilidades de un Racing limitado en el juego ofensivo, al que en A Malata le cuesta mucho crear y que penaliza en exceso la ausencia de su goleador Joselu. El Pontevedra se apunta así su segundo partido sin encajar haciendo además dos goles a un rival que solo había recibido tres en los seis primeros encuentros de liga.