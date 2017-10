Momento para no dar un paso atrás

El Pontevedra tiene hoy la primera prueba real para consolidar su mejoría de juego y resultados ante un rival de los que sobre el papel están llamados a pelear por unas primeras posiciones, que de momento tienen lejos los de la ciudad del Lérez, pero que son el objetivo marcado desde el arranque del presente curso.

Los hombres de Luisito viajan hoy hasta Ferrol para jugar contra el Rácing en el estadio de A Malata (17 horas), un campo en el que en sus dos visitas más recientes ha caído por la mínima y que no se ha dado especialmente bien a los lerezanos en los últimos años, convirtiendo el cruce entre los del norte y sur de Galicia en uno de los derbis de mayor rivalidad desde las gradas en las últimas campañas.

Después de ganar el encuentro del pasado domingo ante el San Sebastián de los Reyes con relativa comodidad, los jugadores pontevedreses se han inyectado esa dosis de moral que era necesaria para remontar el vuelo y empezar a confiar en el trabajo que realizan durante la semana. Ese 3-0 tiene mucho más valor que los trs puntos conseguidos y debe consolidar el paso al frente que ha dado el equipo en una de las salidas más complejas de la primera vuelta después de haber caído en Vigo, Cerceda y Fuenlabrada.

El Pontevedra necesita puntuar lejos de casa para no prolongar la racha negativa como visitante y compensar así los tropiezos de las primeras semanas en Pasarón.

El Rácing de Ferrol, que cuenta en su plantilla con los exgranates Gonzalo y Jacobo Trigo, llega a este choque después de haber ganado el pasado fin de semana en Guijuelo, una victoria que se materializó por la mínima. La tónica general de los verdes en este inicio de liga está siendo la de jugar encuentros de muy pocos goles en los que hasta ahora ninguno de los dos contendientes ha sumado más de un tanto. Miguel Ángel Tena está planteando choques en los que la defensa es clave para no ceder ocasiones ante las dificultades ofensivas por las que están pasando estas semanas debido a la lesión de su delantero estrella, Joselu. Al pichichi racinguista todavía le quedan dos o tres semanas para regresar a los terrenos de juego.

Para este partido el Pontevedra cuenta con la baja en banda izquierda del lesionado Jimmy. Luisito no podrá repetir por lo tanto el once que le dio su primer triunfo de la temporada y la principal incógnita está en comprobar si consolida o no el esquema o introduce cambios para suplir la ausencia del ex del Boiro. El de Teo ha hecho llamar a todos los jugadores disponibles a excepción de los canteranos Lezcano y Garrido.