Un goleador como los de antes

La falta de puntos en el comienzo liguero que actualmente aloja al Pontevedra en la cola de la clasificación no se puede decir que sea precisamente culpa de un problema de gol. El poco acierto goleador ha sido una de las cosas que ha venido penalizando al Pontevedra en los últimos años pero no es algo que en esta campaña se eche especialmente en falta a pesar de que el equipo sí ha perdido partidos por no materializar muchas ocasiones claras. El problema con los resultados negativos pasa más por las concesiones en el área propia que los errores en la contraria.

En este comienzo que se puede calificar como efectivo en el ataque del Pontevedra, dos son los factores más influyentes. Uno es el punto de penalti, distancia desde la que se han marcado la mitad (4 de 8) de los goles pontevedreses de este curso y el otro factor tiene nombre y apellidos; David Añón González.

El ex jugador del Somozas lleva 5 goles en este inicio liguero y con su doblete ante el San Sebastián de los Reyes ya ha superado las tres dianas que ha sido capaz de marcar el curso pasado, teniendo ya un poco más cerca los 10 de hace dos campañas que son su récord anotador en Segunda División B (en Tercera son 15 con el filial del Celta).

Esta progresión goleadora de cinco dianas en seis encuentros es la mejor de un delantero del Pontevedra en Segunda B desde hace una década. Mario Barco o Borjas Martín, goleadores bajo las órdenes de Luisito en las últimas dos campañas, no empezaron tan fuertes (en el caso de Barco estuvo cerca con 4 goles) y en años anteriores tampoco nadie consiguió igualarlo.

Hay que remontarse a la campaña 2007-2008 para encontrar a un delantero capaz de firmar cinco goles en las seis primeras jornadas. Este no es otro que el delantero brasileño Ígor de Souza, que hoy demuestra que sigue llevando el gol en la sangre anotando goles para el Boiro en Tercera. Ígor fue capaz de firmar también cinco goles (seis con el partido de Copa del Rey) en las primeras seis semanas de competición. Lo logró gracias también a un hattrick en la primera jornada contra el Fuenlabrada en Madrid. Aquel año el brasileño acabó con 16 goles anotados y el equipo que entrenaba Xabi Gracia terminó la liga en segunda posición.

Añón, que a diferencia de Ígor no es un delantero centro al uso, ha superado este año inicios goleadores de liga de jugadores destacados en Pontevedra en los últimos 20 años como Javi Rodríguez, Manu Busto, Yuri o Charles. Los goles del atacante coruñés superan el 60% de las conquistas totales del equipo. El delantero vasco Ion Etxániz, Bruno y Marcos Álvarez son los otros tres jugadores del equipo que ya han visto puerta.

Igualándose a otros artilleros de la categoría, los cinco goles de Añón solo los supera en Segunda B el jugador del Valencia Mestalla, Rafa Mir, con una media de un tanto por partido en cada una de las seis jornadas de competición. Del jugador del Pontevedra cabe decir además que no ha dispuesto de todos lo minutos de juego ya que empezó la liga como suplente en Barreiro y después fue sustituido tanto en Fuenlabrada como en Cerceda y también el pasado domingo ante el Sanse. Marca un gol cada 89 minutos.

Igual que hace un año

En cuanto a las cifras colectivas del actual Pontevedra, el equipo no está peor que hace un año de cara a puerta. Con seis partidos jugados los granates llevan los mismos goles que la campaña pasada. La diferencia está en que por aquel entonces estos estaban más repartidos en las diferentes jornadas.

El Pontevedra ha firmado siete de sus ocho goles en casa, siendo el restante en Vigo ante el Celta B. La mayoría de esos goles le han servido además para conseguir los escasos puntos que lucen en su casillero puesto que los 3 que le endosaron al Toledo le han dado el del empate y los tres de la última semana sirvieron para apuntarse la primera victoria de la temporada.

Peor estaban las cosas de cara a puerta el año del retorno a Segunda B. Por aquel entonces en estas mismas fechas el clima que rodeaba al club era también pesimista. Las sensaciones que dejaba el equipo eran buenas, pero los goles brillaban por su ausencia y tras seis encuentros solo eran dos las dianas que se habían firmado en el arranque liguero, ambos en un mismo partido y firmados por el mismo jugador, Borjas Martín en Pasarón ante el Tudelano. Después de mes y medio de competición, el Pontevedra de la 2015-2016 llevaba los mismos puntos que ahora pero se mostraban como un grupo más rocoso en defensa al haber solo recibido 4 goles por los 10 que hasta ahora han encajado en liga.