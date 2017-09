Si Suso Vaamonde fuese seguidor de balonmnao y reescribiera hoy en día la conocida canción popular "Uah!" debería cambiar su última frase. Para peixe fresco Vigo, para chocos Redondela, para camaróns Moaña y para goles, Pontevedra. Y es que la ciudad del Lérez está de moda en este deporte. Teucro y Cisne han arrancado la liga con unas energías inusitadas que llenan a sus seguidores de optimismo. Tanto es así que ambas escuadras lideran sus ligas en anotación.

En ningún sitio de las dos primeras categorías del balonmano español se ven más goles que en Pontevedra tras tres jornadas de competición. Condes Albarei Teucro y Cisne Colegio Los Sauces están maravillando en este inicio de temporada y su arriesgada apuesta por el balonmano ofensivo ofrece unas cifras que solo el todo poderoso FC Barcelona se atreve a igualar.

Los dos equipos de las ciudad del Lérez de Asobal y División de Honor Plata llevan anotados 93 goles en sus tres primeros encuentros, una media de unos 31 tantos por partido que nadie puede igualar por el momento y solo los blaugranas igualan en las categorías pincipales de España.

En este fulgurante comienzo de competición los nombres propios en uno y otro equipo son los del cubano Yoan Balázquez (Teucro, 22 goles) y Álex Chan (Cisne, 15 goles), que ayer se juntaron para FARO para intercambiar impresiones de este optimista comienzo de competición de sus respectivos equipos.

La llegada de Balázquez a Pontevedra ha sido una de las mejores noticias en el club azul. Al joven jugador cubano no se le conoce techo todavía y se ha erigido como la auténtica revelación de la máxima categoría estatal, segundo en la lista de máximos anotadores en este comienzo de liga por detrás Octavio Magadán (Zamora). El estilo de juego que ha impuesto Quique Domínguez como seña de identidad teucrista se adapta como un guante al juego de un jugador rápido, explosivo, con un físico portentoso y una lanzamiento exterior del que hacía muchos años no se veía por la Ciudad del Lérez.

Sus goles y los de sus compañeros sirven para que el equipo tenga ya 4 de 6 puntos posibles y sea capaz de plantarle cara a todo un Anaitasuna en Navarra. " No pensaba que fuéramos a ser tan ofensivos como hasta ahora. La liga es bastante diferente a la de Portugal, ahora me siento bastante más cómodo por el sistema que tenemos en el equipo. Aunque es verdad que aquí las defensas me pegan mucho más", dice Balázquez sobre su adaptación a Asobal.

En el CGTD, al otro lado del Lérez, el Cisne también está cuajando un inicio de liga para enmarcar. Las tres victorias en los mimos partidos los dejan como líderes provisionales, un puesto que ocupan precisamente por sus goles anotados al tener el mismo pleno de victorias que Agustinos.

A diferencia del Teucro, en el equipo blanco los goles están algo más repartidos y es el primera línea Álex Chan el que figura como número uno actualmente en este apartado.

Chan, que este año parece que tendrá más protagonismo que el pasado, tan solo podrá jugar con los de Jabato durante la primera vuelta al tener que salir de España a partir de enero por motivo de estudios. Pese a ello, está disfrutando del momento de su equipo. "Ni nosotros mismos esperábamos este comienzo de liga, se decía que teníamos equipo para mantener la categoría, pero al final hay que jugar y tras estas tres victorias estamos todos con muchísima moral. Entramos en esta dinámica muy positiva y eso hace que parezca que los resultados llegan solos. Aun así no debemos subirnos a la parra, tenemos el objetivo de mantener la categoría y a partir de ahí nadie cierra puertas a nada" dice Chan.