"Cogemos cada vez más ritmo"

A Adrián León le tocó jugar ayer el papel de central y explicó que "es verdad que la ayuda de todos los compañeros ha servido para que el equipo haya dado una buena imagen defensiva y me ha tocado a mí esta vez participar como central zurdo y lo importante es que el objetivo se ha cumplido que es dejar la portería a cero".

Además, el central rozó el gol y reconoció que, de las dos ocasiones que tuvo de cabeza, una de ellas "tenía que haber sido gol" pero valoró "mientras sigamos así, creando ocasiones, espero que algún día llegue el gol". León valoró que el Pontevedra haya generado "bastantes ocasiones, sobre todo en la primera parte, y es verdad que en la segunda hemos empezado un poco aplatanados" pero cree que "el equipo viene demostrando en los últimos partidos que cada vez está cogiendo más ritmo, jugando mejor". Aunque el caudal ofensivo fue muy elevado, no quiso "pasar por alto que Edu tuvo una muy buena parada con el dos a cero que si llega a ser gol nos hubiese complicado". "El partido no ha sido perfecto pero hemos hecho muchas cosas bien" y cree que una de las cuestiones a mejorar es, precisamente, esos arranques en las segundas partes.