Salida exigente para el Teucro

Primera salida verdaderamente exigente del Condes Albarei Teucro, que hoy (20 horas) se mide al Helvetia Anaitasuna en Pamplona para tratar de dar la sorpresa y seguir invictos en este arranque liguero en la máxima categoría del balonmano español.

El equipo navarro llega a este partido como uno de los tres equipos, junto a FC Barcelona y Ademar León, que han ganado todos sus enfrentamientos ligueros en este comienzo. Arrancaron la competición ganando en Guadalajara y después siguieron la racha imponiéndose a Granollers en su cancha en un partido de gran igualdad.

Difícil prueba por lo tanto para los guerreros azules, que todavía están en fase de crecimiento y que delante tendrán a un oponente que este año disputa competición europea después de haber finalizado la campaña en la quinta posición de la tabla, un puesto que este año aspiran a mejorar. Con los navarros juega además una de las sensaciones del Teucro en su última etapa en Asobal, el menudo central vasco Erik Balenciaga.

La ambición de la plantilla tras estos dos partidos sin perder sigue por lo más alto. El lateral José Rial dijo antes de partir ayer para Pamplona que "sabemos que todos los partidos fuera de casa van a ser complicados, pero debemos remar todos en la misma dirección ya que esta campaña tenemos claro que todos los partidos van a ser de dejarnos la piel en la pista". Rial es el todavía más ambicioso y le parecen incluso pocos los 3 puntos de 4 afirmando que "yo quería los 4 puntos, la verdad. Todos fuimos a Zamora para conseguir los dos puntos y de haberlo hecho ahora tendríamos los 4 y no 3".

En cuanto a las sensaciones personales aseguró que "estoy intentándome acoplar lo mejor posible después de la lesión del año pasado. En defensa creo que lo estoy aportando todo ya y que no tengo nada que me falte y en ataque cada semana me voy encontrando mejor y adaptándome al modelo de juego, creo que me hace falta confianza y que me salgan una serie de días mejor para coger esa confianza".