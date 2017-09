Lupe: "Apoyar y no destruir al equipo"

No han sido muchas las palabras de la presidenta del Pontevedra, Lupe Murillo, en esta mala senda de resultados de su equipo para iniciar la liga. Cuando ha decidido hablar, ha sido contundente a la hora de defender a su entrenador Luisito y al director deportivo Roberto Feáns.

Ayer, con motivo de la presentación de la nueva camiseta y de un nuevo patrocinador, ha vuelto a ser clara en sus declaraciones para arropar a la plantilla en esta difícil situación. "No estamos contentos con el inicio de temporada, pero ni nosotros en la junta de administración, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, ni la afición. Esto es una realidad. Pero yo me he quedado tranquila desde el momento en que vi la evolución del equipo. No me gustó como jugamos en Vigo, me espantó el partido contra el Rápido de Bouzas y esto es real. Después ha habido una serie de partidos que no vi porque estaba fuera de España, pero sí estuve en Fuenlabrada y es cierto que ese 2-0 no casa con lo que vi en el campo. Entiendo que muchos jugadores son nuevos y que necesitan adaptarse, todavía sigo creyendo que esto va a cambiar", apuntó la dirigente.

Buscando un motivo que responda al hecho de no haber conseguido aun ninguna victoria en los cinco partidos disputados, la dirigente pontevedresa sostiene que "es un problema de adaptación. Creo que los jugadores están implicados y las conversaciones que he tenido con los capitanes, con Luisito y Roberto Feáns me han dejado tranquila".

Murillo ha vuelta a salir al paso para dejar claro su apoyo a la actual dirección técnica y deportiva. "Estos comentarios que he oído estos días sobre la planificación, atacando directamente a Roberto Feáns, me parece que son tremendamente equivocados porque creo que nos olvidamos de que esa misma planificación de la plantilla la llevan haciendo los últimos tres años la misma persona, junto con Luisito. Me parece muy injusto que se les cuestione en estos momentos. Las críticas destructivas me molestan, las constructivas las escuchamos absolutamente todas. Pero a esta alturas no vamos a cambiar la plantilla y lo mejor es que apoyemos al equipo en lugar de destruir al equipo".

Hablando de tranquilidad en cuanto a esta situación, la presidenta del Pontevedra no escondió que "Luisito no está tranquilo, como tranquilos no estamos ninguno, porque ya ha llegado un momento en el que esperas que te salgan las cosas y no te acaban de salir. Malo sería que estuviésemos tranquilos si vemos que no arrancamos. Pero sí que estamos confiados en que la plantilla tiene mimbres para poder sacar los partidos adelante".

Para concluir con su intervención en lo relativo al equipo, la responsable del consejo de administración del club lerezano quiso hacer un llamamiento para recordar a todo el mundo que espera el apoyo de toda la afición para sacar la situación adelante "porque el equipo es de todos", recalcó.