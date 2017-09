Luisito: "¿Mi crédito van a ser cinco partidos?"

Luisito no vio ayer diferencia suficiente entre ambos conjuntos como para justificar la derrota. El técnico del Pontevedra defendió que su equipo no pasó tantos apuros como para caer por dos tantos y aseguró que no será nunca un problema para el club al ser preguntado sobre si teme por su continuidad. "Espero que mi crédito no sean solo cinco partidos", añadió, sin embargo, el de Teo.

Cuando los periodistas le cuestionaron sobre si el mal arranque podría hacer peligrar su puesto, el teense se puso a disposición de la presidenta y del director deportivo y remitió a la prensa a ellos. Luisito apuntó, no obstante, cómo estaba el Pontevedra cuando él y su cuerpo técnico tomaron el mando del banquillo. "Cuando este cuerpo técnico cogió el mando estábamos camino de preferente, ¿mi crédito van a ser solo cinco partidos?", dijo.

Al técnico granate no le pareció que el resultado de ayer en el Fernando Torres se ajustara a lo visto sobre el terreno de juego. "Hay que estar aquí para verlo. Marchar de aquí con 2-0 es un castigo excesivo. Nuestro portero no hizo ni una parada. En la primera parte estuvimos muy bien posicionados", indicó. Los tantos del Fuenlabrada fueron, dijo, "más demérito nuestro que mérito del Fuenlabrada".

La falta de reacción

A Luisito le sorprendieron algunas de las cosas que sucedieron ayer. No solo que pese a la falta de trabajo para Edu hubieran encajado dos goles, sino incluso el modo en que estos se dieron. "Es la primera vez que un portero mío marca un gol en propia puerta", apuntó sobre la desafortunada jugada por la que al meta se le acabó colando la pelota en la portería.

Pero lo que más pareció molestarle fue la falta de reacción de los suyos tras encajar el primer tanto. "Si el futbolista no es mentalmente fuerte no puede ser jugador de fútbol; hay que ser fuerte, levantar la cabeza, tuvimos la opción de empatar y después no estuvimos con la fluidez de la primera parte", señaló. Le costó entender qué sucedió para que los suyos encajaran tan mal el primer tanto cuando todavía restaban muchos minutos de juego. Pese a todo afirmó que "esto es fútbol y estas cosas suelen suceder, no queda otro camino que el trabajo. Estoy convencido que va a a salir".

Al término del encuentro, la presidenta del club, Lupe Murillo, reafirmaba en la Radio Galega su confianza en Luisito y recordada que en su primera temporada en Segunda B también se comenzó con una racha negativa que se superó con éxito. Murillo negó que haya ultimátum alguno al equipo técnico y destacó que ve confianza y esperanza en la plantilla.