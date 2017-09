Bruno: "El equipo va a dar la cara por el club, por la afición, por todos"

El granate choqueiro (Redondela, 1995) fue de los que tuvo que salir de casa para hacerse mayor. Criado en el juvenil, endurecido en el B, fue su paso por el Bertamiráns lo que acabó de darle lustre a su trabajo. Y entonces, objeto de interés de varios equipos, el Pontevedra decidió repescarle. Logró convertirse en un fijo de Luisito la temporada pasada, luego de un inicio en que parecía condenado al banquillo y ha disputado minutos en todos los partidos oficiales disputados hasta el momento. Joven y sobradamente preparado para soportar la presión para vestir la camiseta que le ha formado.

De carácter templado, peinado quizá por la reflexión freudiana, este psicólogo que cursa un máster defiende también la portería del Pontevedra Club de Fútbol. Normalmente como central, si la ocasión lo requiere, también desde el lateral. Lo de defender le viene de origen, una vocación con la que nació; lo de despejar las dudas es por aprendizaje, gestiona la dificultad desde la tranquilidad y la convicción de que todo irá bien. Ni le amilana la presión ni le asusta un presente que, cree, tenderá a resolverse casi solo. Habla Bruno Rivada, renovado en su contrato y en su fe.

- ¿Cómo está?

- Yo bien, estoy bien. Con ganas de que llegue el sábado para levantar un poco esto.

- ¿Y cómo está el equipo?

- El equipo bien porque, al fin y al cabo, estamos yendo en cada partido a más. Notamos una mejoría cada vez y que, si no nos llevamos los tres puntos, es por pequeñas cosas. Así que sabemos que tarde o temprano va a llegar la victoria y la buena racha.

- El año pasado emergió a la titularidad incuestionable tras nueve partidos sin jugar minutos ¿Cómo encuentra futbolísticamente? ¿Le cuesta coger el tono en las temporadas?

- Me noto bien. Es cierto que estamos a principio de temporada y hay que ir poco a poco, las sensaciones se van cogiendo poco a poco; pero me encuentro bien. Anímicamente bien, físicamente bien y mentalmente bien. Eso es lo importante.

- Bueno, usted está bien y ¿cómo está el míster, que no nos habla?

- (Sonríe) El míster está bien también. Él confía en nosotros y nosotros creemos en nuestro trabajo y en su idea. Por eso sabemos que vamos a levantar esto, porque estamos todos a una y así las cosas van a ir bien seguro.

- Se cruzan dos factores. Esto es el Pontevedra, con lo que supone, pero también llevan solo 4 de 38 jornadas ¿Es el fútbol irremediablemente histérico?

- Hombre, el Pontevedra es un club exigente y siempre va a querer estar arriba. Pero bueno, hay que tener los pies en el suelo y recordar de dónde venimos y a dónde tenemos que llegar. Por eso hay que tener calma y confiar en el equipo, que seguro que va a dar la cara por el club, por la afición, por todos.

- ¿Qué les dice Luisito sobre esto?

- Pues que estemos tranquilos y sigamos como estamos. Cada semana corregimos fallos que tenemos y sabemos que así nos va a ir bien. Siguiendo nuestro modelo de juego y nuestra idea los resultados acabarán llegando.

- ¿Y qué está faltando por el momento para que lleguen? ¿Solo tiempo?

- No, la verdad es que los partidos se están decidiendo por detalles. Si ves el partido del domingo (3-3 ante el Toledo), yo creo que los tres puntos nos los merecíamos nosotros. Son detalles. Otros años, como el pasado, igual metíamos gol en el minuto 87 o en el 90, resolvíamos los partidos y parecíamos los mejores. Ahora ya no parecemos tan buenos. Son detalles y cuando está de «sí», esta de sí y cuando está de «no», pues está de no. Tenemos que seguir trabajando la misma idea. Los resultados van a llegar y lo sabemos.

- Anime al público entonces ¿En qué es mejor este Pontevedra al del año pasado?

- Son distintos. A nivel individual creo que hemos fichado muy bien. Hay posiciones en las que nos hemos reforzado realmente bien. No sé, son dos equipos distintos, porque son jugadores distintos; pero ni mejor ni peor un con respecto al otro. Ambos equipos son válidos y podrían estar peleando en esta liga sin problema.