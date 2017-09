El Xuventú Sanxenxo acumula ya tres lesionados en este arranque liguero

El buen arranque en lo deportivo del nuevo Xuventú Sanxenxo que entrena Julio Álvarez Buylla con dos victorias y un empate, contrasta en gran medida con el mal fario de los amarillos con las lesiones.

Al igual que ocurrió la temporada pasada, a los de Baltar de Arriba les está castigando en exceso la suerte de las lesiones y en los tres partidos oficiales que llevan disputados, ya son tres los jugadores que han ido directos a la enfermería.

En la primera jornada en casa contra el Porriño Industrial, Aitor Gómez fue el primero en caer, permaneciendo fuera del equipo desde entonces. Actualmente ya se encuentra haciendo carrera continua y su vuelta podría ser una realidad en un plazo de dos semanas.

Si esta notable baja ya fuera poco, la victoria en el último suspiro de los de Álvarez Buylla el pasado domingo ante el Alertanavia se cobró dos nuevas víctimas. Hugo y Borja no pudieron terminar el partido después de sendas molestias por las que tuvieron que ser sustituidos. En el caso de Hugo se trata de un contactara que podría estar recuperada ya para la semana que viene, pero la lesión de Borja se encuentra todavía pendiente de evolución para descartar cualquier daño de consideración si bien, el entrenador de los amarillos no es pesimista y dijo que "inicialmente no hay elementos de juicio para no ser optimistas".

En cuanto al buen inicio de liga, Álvarez Buylla aclaró que "comenzar bien siempre es importante porque nos da seguridad y confianza para seguir trabajando de la misma manera". De cara al calendario que les viene por delante no quiere confianzas y fue claro al decir que "en Preferente hay mucha igualdad, haríamos mal en pensar que nuestros próximos rivales son más fáciles por ser recién ascendidos".