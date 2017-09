Luisito: "Aún falta que mucha gente esté al 100%"

Visiblemente decaído, el técnico del Pontevedra se lamentó en rueda de prensa por el empate diciendo que "no perdimos, pero la sensación que tengo es como si hubiésemos perdido. Yo no le puedo reprochar nada a los futbolistas porque hoy ya se vio que nos enfrentábamos a un equipo de nivel, que va a estar arriba sin ningún género de dudas y que firmó a jugadores de un nivel impresionante para esta categoría. Hicimos lo más difícil, remontamos esos dos goles con los que volvimos del descanso pero la expulsión nos hizo un daño terrible".

El de Teo lamenta no haber podido cerrar el partido cuando tuvieron la oportunidad. "Tuvimos el 4-2 en dos ocasiones, la de Berrocal y en otra de Kevin en la que Álex González estaba solo. Así en el minuto 94 nos empataron en una jugada en la que Adrián León me dice que nos hicieron falta. Es una pena pero esto es lo que hay. Ellos tuvieron más posesión, pero Eduardo en todo el partido no hizo ni una sola parada y Alcolea sí que le hizo una a Berrocal, fue una pena porque tuvimos el partido en nuestra mano. Ahora mismo estamos de no quiero y tenemos que seguir trabajando, no queda otra".

En una valoración general del estado del equipo ayer Luisito dijo que "estuvo muy intenso, muy agresivo sin balón y con balón. Hicimos cosas muy buenas pero evidentemente aun nos queda mucho porque aun falta que muchísima gente esté al 100%. Hasta que todo el mundo esté en las mejores condiciones es muy difícil. Poco a poco vamos recuperando futbolistas, hoy ya aparecieron algunos y la semana que viene llegarán otros. Jesús acaba de llegar, Iván hace poco que llegó, Adrián es el primer partido que juega en casa en liga, Jorge aun no pudo jugar, Marcos Álvarez jugó también el primer partido... hay muchos futbolistas que han tenido problemas y alguno aun los sigue teniendo. Poco a poco esperamos recuperar a los jugadores determinantes y el equipo no tengo ninguna duda de que va a ir a más".

De cara al futuro el técnico afirmó que " el equipo está más cerca de lo que yo quiero, aun nos falta mucho, porque a un equipo al que le meten tres goles en casa, hay que reconocer que es una sangría. Que en cuatro partidos nos metan ocho goles son muchos. También hay que analizar los goles, el primero de hoy (por ayer) es totalmente evitable pero el segundo no, es más mérito de ellos que demérito nuestro. Estoy muy disgustado con el empate pero sí muy contento con la entregada de unos futbolistas que se acercan más a lo que yo quiero".