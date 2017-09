Remontada heroica del Cisne ante el Sinfín en una gran segunda parte

Partido para la historia del Cisne Colegio Los Sauces, que ayer dio una auténtica lección de lo que es no rendirse para regresar de Santander con dos puntos en el bolsillo que saben a auténtica gloria. El equipo blanco remontó en una tremenda segunda mitad un marcador adverso de siete goles de diferencia para llevarse el encuentro en un alarde de balonmano de ataque en la segunda media hora de juego.

Los cántabros dominaron en la primera parte y pudieron dejar el partido ya muy encarrilado con un parcial importante mediado el primer periodo que les permitió irse al descanso con siete goles de diferencia (14-7).

Pero lo que prometía ser un paseo militar para los locales, se tornó después en pesadilla. El Cisne no se dejó ir ni mucho menos y se aprovechó de un exceso de confianza del Sinfin para sacar su mejor balonmano y recortar diferencias hasta meter el miedo en el cuerpo a los ex de Asobal (17-16) cuando todavía restaban más de un cuarto de hora para que se cumpliese el tiempo reglamentario, forzando así un final apretado y llegando incluso a empatar la contienda (22-22) a diez minutos del final.

Ante la presión pontevedresa el Sinfín no supo reaccionar y se vio superado por un extramotivado Cisne lanzado por la labor bajo palos primero de Galán y después de Juanjo, tras la lesión del primero, Así logró darle la vuelta a un marcador (23-25) que al descanso parecía imposible de remontar.

El bloque cisneísta supo manejarse muy bien con el marcador favorable y no conceder facilidades a un Sinfin ya hundido que no sabía o no podía hacer daño a los visitantes. A escasos segundos para el final el partido se paró para trenzar una última jugada con el Cisne un gol por encima y en este último balón se fraguaron definitivamente los primeros dos puntos de los blancos, que empiezan la liga sorprendiendo y metiendo miedo a sus rivales precisamente en el punto flaco del curso pasado, los partidos lejos de casa.