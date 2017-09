La enfermería granate se queda vacía

Todo el mundo en la parroquia granate está ya mentalizado y no piensa en otra cosa que no sea en buscar la victoria mañana frente al Toledo. Los problemas para Luisito empiezan a ser menos y parece que este domingo, si no pasa nada malo en el entrenamiento de hoy, contará por primera vez con la plantilla al completo para hacer una convocatoria.

Este factor al que hoy se llega después de semanas de duros entrenamientos de pretemporada y de liga es algo novedoso en este nuevo curso ya que desde que empezó la 2017/2018 Luisito no ha contado todavía con todos sus jugadores a su disposición para tener todas las variantes que le gustarían.

Jugadores como Álex González, Jorge Hernández, Adrián León, Kevin Presa, Álex Fernández, Marcos Álvarez o Jimmy ya se han perdido al menos un partido oficial de liga o copa, un factor que ha podido influir también en los resultados negativos que acumulan los pontevedreses en estas fechas iniciales.

Los últimos en sumarse a esta lista de dudas fueron Kevin Presa y Álex González, quienes esta semana han pasado por dificultades para completar alguna sesión de entrenamiento con el grupo, pero ayer ya trabajaron a ritmo normal con el resto de sus compañeros en una sesión de entrenamiento en la que el Pontevedra regresó después de mucho tiempo al campo de hierba sintética de A Xunqueira después de la sustitución del césped antiguo por uno de última generación.

Mañana ya no hay bajas y el cuerpo técnico pontevedrés podrá escoger a los jugadores que mejor se adapten al partido o a los que en mejor forma se encuentren para buscar la primera victoria de la temporada. El regreso de jugadores importantes como Jorge o Álex Fernández, que ya no jugaron en Cerceda, pueden ser determinantes para el equipo mañana.

En la parcela ofensiva, Luisito podrá elegir entre cualquiera de sus tres arietes. Jesús Berrocal llega en buena forma tras hacer la pretemporada con el Hércules y podría debutar ya ante el Toledo si desde el banquillo así lo creen conveniente.

Hermetismo

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, Luisito ha querido blindar su trabajo y hoy en Pasarón (10.30 horas) realizan el último entrenamiento antes del importante choque ante el Toledo con una sesión de trabajo a puerta cerrada.

Tras esta, y si no hay sorpresas, el técnico de Teo hará llamar a todos los jugadores de la plantilla como convocados para Pasarón y no será hasta algo más de una hora antes del encuentro cuando todos ellos conocerán qué futbolistas son descartados y verán por lo tanto el encuentro desde las gradas del estadio pontevedrés.

La idea, como ha pasado ya en varias ocasiones en cursos pasados, es trabajar los sistemas de juego sin que ningún "espía" pueda filtrar información al rival y de paso hacer piña en un momento complicado en el que toda la plantilla necesita de una gran fortaleza mental para comenzar a puntuar de tres en tres.