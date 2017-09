El CSD es firme, el Peixegalego no presentó el aval en plazo

El Marín Peixegalego luchará con todas sus fuerzas, recurriendo a la Justicia ordinaria si es preciso, por tratar de recuperar la plaza de LEB Plata que han perdido en los despachos pero que deportivamente les pertenece.

La Federación Española de Baloncesto les ha dejado fuera de la competición y el CSD ha ratificado a comienzos de semana esta decisión y no parece que la opinión pueda cambiar. El director del Consejo Superior de Deportes dijo ayer que "tanto en el caso del Marín como en el del Zornotza, se presentó la solicitud fuera de plazo y por lo tanto esto no es subsanable. Lamentablemente tuvimos que desestimar su reclamación". La problemática, según indica José Ramón Lete Lasa es que "el aval tiene una fecha dos días posterior a la fecha en la que tenía que ser presentado. En la administración los plazos son sagrados y por lo tanto no podíamos tomar otra resolución que no fuera la que se ha tomado".

El problema de fondo viene de que el Peixegalego sí presentó en plazo y forma un contrato de contragarantía que acreditaba que disponían de ese aval, el cual fue presentado después. Dicho documento sí era válido en el pasado, cuando la cúpula directiva de la Federación Española de Baloncesto era otra y el proceder en la inscripción era diferente. Con la llegada de una nueva dirección se han endurecido las normas, dejando a Marín en un limbo deportivo y sin liga en la que jugar.