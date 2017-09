Berrocal, listo para entrar en juego

Ya están todos los tripulantes a bordo de la nave granate y al equipo no le queda más remedio que remar con todas sus fuerzas para conseguir salir a flote de una situación más que complicada en este inicio de travesía liguera.

Ayer el Pontevedra presentó a la última pieza que va a formar parte de este equipo, al menos hasta el mercado de invierno. El delantero Jesús Berrocal fue presentado en Pasarón aprovechando el día de descanso en los entrenamientos del primer equipo y se mostró muy agradecido por la apuesta y con ganas de empezar a sumar ya junto al resto de sus compañeros.

Berrocal llega a Pontevedra procedente del Hércules de Alicante, donde la temporada pasada anotó cinco goles luego de cinco campañas previas jugando en Segunda División en equipos como el Recreativo de Huelva o la Ponferradina.

El atacante cordobés, que hoy tendrá su segundo entrenamiento con el grupo después de haberse ejercitado ya el lunes, dijo ayer que "vengo con muchísima ilusión y ganas, dispuesto a darlo todo por este club que ha depositado mucha confianza en mí. Desde el primer momento hubo muy buen feeling y cuando me salió la opción lo tuve claro. Es verdad que tenía más opciones, pero me llamó la atención la del Pontevedra por el club y la ciudad. Venían de hacer una buena temporada, es un club que hace las cosas bien siempre y yo había preguntado a compañeros míos que habían estado aquí antes, todos me hablaron genial. Por esos motivos estoy ahora aquí".

El delantero se mostró desde ya dispuesto a poder debutar cuanto antes si Luisito lo considera oportuno. Rescindió contrato en Hércules el pasado día 31 de agosto y hasta entonces ha estado entrenando con los alicantinos, por lo que llega en buena forma. Sin ponerse objetivos individuales, Berrocal afirmó que "vengo aquí para hacer el máximo número de goles posible y para aportar trabajo al equipo y ayudar en todas las facetas, también cuando el equipo esté congestionado y se necesite un juego más directo".

A diferencia de sus compañeros de equipo, la llegada de Berrocal a Pontevedra se produce para las dos próximas temporadas. En ese aspecto el director deportivo, Roberto Feáns, dijo que se debe a que "es un fichaje que tiene un recorrido ya en equipos importantes. Dentro de la responsabilidad que tenemos como dirigentes, decidimos ver un poco más allá. A lo largo de este año esperamos ir poniendo ya unos pilares fijos para no tener que hacer tantos cambios. Hemos buscado jugadores que quieran estar aquí y en ese sentido este verano han llegado muchos jugadores nuevos y creo que hay muchos muy interesantes. Ojalá la mayoría de ellos al final de esta temporada, que yo creo que va a salir muy bien, se queden".

Esta temporada el Pontevedra tendrá por primera vez desde la llegada de la actual cúpula directiva a tres puntas específicos en plantilla. El objetivo es no pasar los apuros de otros años en los que las lesiones castigaron la buena dinámica del grupo en momentos importantes y darle al entrenador el mayor número de alternativas posible. Desde la dirección deportiva se cree que tanto Etxániz, como Iván Martín, como el propio Berrocal pueden ser compatibles.

Situación complicada

En cuanto al mal momento por el que atraviesa el club en cuanto a resultados en este comienzo de la temporada, Feáns quiso mandar un mensaje a la afición. "No hemos empezado como todos hubiéramos deseado, pero el mensaje que les quiero dar a todos los aficionados es que tenemos que confiar. Llevamos aquí 4 temporadas y el trabajo está ahí, hay un entrenador que trabaja mucho y ahora mismo necesitamos a todos, el aliento de todos, para que los jugadores lo den todo y más. Jugando en casa en este segundo partido es importante que seamos todos una piña y estoy seguro de que eso hará que las cosas vayan a mejor", apuntó.

En cuanto a la plantilla, el director deportivo añadió que "percibo mucho optimismo, muchas ganas de sacar esto adelante. Lo bueno que tiene el fútbol es que después de un partido viene otro y yo creo que están deseosos de que venga otro partido ya, sobre todo en casa, para delante de la afición arrancar bien de una vez y hacer un buen partido. No he visto bajo de ánimos ni a los jugadores ni al entrenador, todos confían mucho en el trabajo y es cierto que hay muchas cosas en las que trabajar porque estamos empezando y aun hay que corregir errores que es evidente que hay".

También Berrocal dio su opinión al respecto sobre lo que vio en la primera sesión de trabajo y aseguró que "veo un vestuario muy bueno y muy sano que tiene muchísimas ganas de reaccionar y de hacer las cosas bien. Estamos seguros de que esta va a ser una situación anecdótica, que se ha empezado mal pero que este domingo hay ya una nueva oportunidad para sacar los 3 primeros puntos. Una vez lleguen, ya creo que el equipo va a ir creciendo y se va a quitar todo lo anterior".