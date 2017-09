Un equipo por hacer

Un debut amargo, un mal segundo partido, una eliminación de Copa, otra derrota ante un recién ascendido. Con el resplandor todavía vivo tras haber alcanzado las eliminatorias de ascenso hace solo unos meses, el Pontevedra comenzó una temporada en la que las expectativas adelantaron a los argumentos. El equipo cayó de nuevo en Cerceda con escaso juego y en la parroquia granate empieza a despertarse cierta preocupación. Luisito sigue moviendo las piezas para tratar de contener la histeria que sallta con frecuencia alrededor del fútbol, insistiendo en que todavía es pronto.

Buscándose a sí mismo

Luisito maneja las plantillas como un concurso-oposición. Los méritos más próximos son el único criterio que emplea para dar una plaza en el once a un futbolista. Él, funcionario de profesión. Ello hace que sus alineaciones varíen con frecuencia, que jugadores desterrados regresen por sorpresa y que titualres desaparezcan de repente. Así que no escandaliza que haya hecho cambios en estas jornadas, pero más allá de las variaciones en los nombres, llaman la atención otros elementos. De los tres centrales pasó a línea de cuatro, de jugar sin Prosi a introducirle como mediapunta variando el dibujo, de intentar jugar por dentro en Cerceda a optar por dar alas a los costados. Todavía le restan ajustes, pruebas, como todavía les falta a los jugadores acoplarse a ellas. Y esto les pilla con la liga ya empezada.

ansiedad temprana

Al Pontevedra le pesa su propia sombra. Es lo que, con otras palabras, arguye siempre su técnico. El éxito de la temporada pasada le condiciona esta y el éxito es un tren que siempre exige más y más leña, sin descanso. La historia le pone en la grada a una afición que ha visto tardes de gloria y que por ello no es fácil de conquistar con baratijas. Por más que el de Teo insista en los tiempos presentes de la austeridad, la sombra siempre le persigue a uno. Esas cosas pesan y llegan al equipo, que ante el Cerceda cayó en el segundo tiempo preso de sus propias expectativas. Tuvo más ocasiones, pero no fue capaz de superar el bloqueo mental. Superar esa dificultad será uno de los retos que condicionen el devenir del conjunto granate en los encuentros futuros. El mismo cuerpo técnico reconoce que la victoria, cuando llegue, será "una liberación".

partir de cero cada año

En busca de mejorar, u obligado a veces por las circunstancias, el Pontevedra lleva dos temporadas renovando la plantilla en profundidad. El año pasado incorporó a más de una decena de futbolistas y este año lo ha vuelto a hacer. Crecer es una aspiración más que legítima, y deseable para el aficionado, pero no es sencillo reinventarse cada temporada a gran velocidad. Sobre el césped de O Roxo había este domingo seis futbolistas que no estaban en Pontevedra la pasada campaña y la plantilla 17/18 no se cerró hasta el último día de mercado.

agresividad y despistes

Con todo el equipo sí mostros algo más de mordiente este domingo. No en ataque, pero sí en esa agresividad tan del gusto de su entrenador. Corrió, esa condición de partida que Luisito le pone a todos.Pero aunque mejoró en cuanto a intensidad, sigue siendo un bizcocho a medio hacer: blando, sin color. Carece de ideas, coquetea con el pelotazo porque no encuentra salida en corto, abandona el toque y opta, solo a veces, por el balón largo, pero con complejos, sin abandonarse a probar por la vía de la hombrada. De modo que parece no tener estilo. Ganó en seguridad defensiva en Cerceda y, sin embargo, volvió a cometer un error escandaloso que regaló el triunfo al rival.

Presentación de berrocal

Entretanto, el club movió ayer ficha para anunciar la presentación de Jesús Berrocal, el último fichaje del mercado de este verano, que será hoy a las 12:30 horas. El ex del Hércules de Alicante firmó por el Pontevedra el último día de operaciones para Segunda B, convirtiéndose en el primer futbolista de los últimos años que firma por dos campañas. Una muestra más de que la plantilla todavía está aterrizando en la temporada que comenzó en agosto.