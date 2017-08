"El Bouzas no juega con la misma presión que nosotros"

No le ha gustado lo que ha visto a Luisto en el partido de ayer, segundo consecutivo tras su sanción en Murcia y el que pone fin a su exilio a las gradas.

En la rueda de prensa posterior al partido dijo que la explicación de la derrota " es muy fácil, si tú concedes lo que concedimos a nivel defensivo, otra vez, nos marcaron dos goles. Primero soltamos marcas cuando el balón todavía no estaba en nuestro poder y en el rechace nos metieron el 1-0. Y el segundo es ya imperdonable porque el encargado de marcar a Trigueros estaba siendo Bruno, y cuando hice el cambio había un jugador que sabía que tenía que marcarlo. A mí no me gusta señalar, pero ya se lo diré a él en el vestuario".

El entrenador de Teo lamenta las ocasiones erradas por su equipo y añadió que aparte de los goles, el Rápido solo les generó dos ocasiones más pero "nosotros por el contrario fallamos un mano a mano en la primera parte. Y en la segunda, el gol de Álex González era también clarísimo, tiramos tres balones al palo y fallamos un gol sin portero de Añón. Ante eso no puedes hacer nada".

Aun así no vaciló al señalar que "en cuanto a juego estuvimos mal, hay que ser realistas, pero yo ya sabía que esto nos podía pasar. El Bouzas también tiene a muchos jugadores nuevos pero la única diferencia es que ellos juegan sin la presión con la que jugamos nosotros. Después de lo que hicimos la temporada pasada, sabía que esto podía pasar. En ese aspecto estoy tranquilo porque sé que los jugadores van a dar mucho más".

Hablando del abuso de sus jugadores con el juego directo el motivo que encuentra el de Teo es que "cuando estás tan agarrotado y los futbolistas no tienen tanta confianza en sí mismos, pasa esto. Yo nunca he entrenado esto durante la semana, sin embargo cuando un futbolista no es capaz de hacer circular el balón y no se encuentra con confianza, ve a Ion (Etxániz) y le manda el balón a él arriba. Pero yo eso no lo quiero porque no lo tengo entrenado. Aun así, de un balón en largo, lo prolongó Ion y en esa jugada le hicieron el penalti a Mouriño. Aun así esto es algo que solo quiero como recurso en los últimos momentos, no es el fútbol que nosotros queremos. Cuando bajamos el balón en la segunda parte sí que geramos ocasiones de gol ".