Adrián Mouriño: "No tengo dudas de que vamos a hacer un buen equipo"

Adrián Mouriño inciará el próximo 17 de julio su cuarta temporada en el Pontevedra CF por lo que se convierte en uno de los referentes del conjunto granate en lo que respecta a la veteranía. El futbolista vigués está convencido de que todavía puede aportarle al equipo muchas cosas positivas, pero sobre todo trabajo en el centro del campo. Está convencido de que Luisito va a confeccionar una buena plantilla para aspirar a meterse al final de la competición liguero en los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso a Segunda División, como ya sucedió en la pasada campaña.

Adrián Mouriño pasa a convertirse en el tercer jugador más veterano en la plantilla del Pontevedra CF, solo por detrás de Edu Sousa y Kevin Presa, al aceptar la renovación que le realizó el club de cara a la próxima temporada que será su cuarta consecutiva en las filas del conjunto granate. El futbolista vigués está llamado a ser uno de los referentes en el equipo que dirige Luisito.

- Tras disputar la fase de ascenso a Segunda, ¿cómo va a afrontar el Pontevedra la próxima temporada?

- Hay que mentalizarse que vamos a partir de cero, pero lo tenemos que hacer con la misma ilusión, quizás un poco más, porque venimos de hacer un año espectacular en todos los sentidos, hemos conseguido algo muy grande, algo que hace muchos años que no se lograba en Pontevedra, que era jugar una fase de ascenso a Segunda, y eso también nos dará una motivación extra. Ahora estamos deseando que llegue el momento para comenzar el trabajo.

- Es uno de los futbolistas que más tiempo lleva en el cuadro granate por lo que los galones ya comienzan a pesar un poco, ¿para usted es importante atesorar esa veteranía en el club?

- Sí que lo es. Va a ser mi cuarta temporada en el Pontevedra y eso lo tenía claro desde que llegué cuando el equipo estaba en Tercera División. La intención siempre fue la de estar en este club mucho tiempo y lo estoy consiguiendo. Tengo la misma ilusión que el primer día y muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien y aportar mi granito de arena en todo lo que pueda. Participe en el ascenso a Segunda División B y me gustaría hacerlo también en un nuevo ascenso a Segunda.

- Sufrió una enfermedad que le le impidió rendir al cien por cien durante mucho tiempo, por lo que ahora, con ánimos renovados, su objetivo será luchar por la titularidad.

- La enfermedad ya quedó atrás y es cierto que me truncó un año que estaba siendo muy bueno. Había jugado todo en la primera vuelta y marcado cinco goles. Eso fue un impedimento, pero no queda más remedio que tratar de mejorar con el paso de los años, porque todos son diferentes entre sí. Ahora hay que desconectar hasta que comiencen los entrenamientos para llegar con la mejor predisposición. Mi intención es luchar por hacerme con un hueco en el once inicial, porque tengo mucha confianza en mí mismo y sé que puedo jugar más partidos que en la pasada campaña.

- ¿Contaba jugar más en la pasada temporada?

- En todos los equipos en los que he estado siempre he jugado prácticamente todos los minutos, pero tampoco me puedo quejar de lo que he jugado el pasado año. Tengo un entrenador con el que llevó ya cuatro o cinco temporadas y me conoce muy bien, y sabe lo que puedo dar. Voy a tratar el rendimiento de la pasada campaña, si cabe trabajar aún más para ayudar al equipo y poder conseguir los objetivos.

- Como en las dos últimas temporadas, la plantilla va a cambiar mucho, ¿eso perjudica a los veteranos o les motiva más a la hora del trabajo?

- Nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando se renueva todo el vestuario. Es imprescindible hacer un vestuario sano, sobre todo con personas que vengan para hacer un buen grupo como sucedió en las últimas temporadas, pero sobre todo en la anterior. La clave del éxito va a estar en la unión del vestuario y de eso ya se encarga el míster, que es quien trata de firmar primero personas y no jugadores. No tengo duda de que vamos a hacer un buen equipo y que vamos a ser una piña.