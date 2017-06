"Para nosotros jugar en Pasarón es un lujo"

- Ya ha estado en varios clubes gallegos, tantos en Segunda B como en Tercera, ¿qué le parece la afición del Pontevedra tras una temporada aquí?

- No la voy a descubrir yo, es una de las mejores aficiones de Galicia. En ese sentido no puedo ser muy imparcial por lo bien que me trata. Desde un primer momento se volcó conmigo y ese apoyo es de agradecer. Creo que hemos sacado tan buenos resultados en Pasarón gracias a su apoyo desde las gradas.

- Jugó en Pasarón como rival de los granates, ¿tanto impone el campo como la afición a la hora de saltar al terreno de juego?

- La mezcla de esas dos cosas hace que al rival le cueste mucho meterse en el partido. Pienso que los resultados que hemos obtenido en casa son los que nos llevaron a la fase de ascenso. Todos los equipos que venían a Pasarón sabían que venían a sufrir. Para nosotros jugar cada quince días, con ese ambiente y en ese estadio, es un lujo.

- ¿Les quedó una espinita clavada por el partido jugado en Pasarón ante el Murcia en la fase de ascenso?

- Está claro que cuando llegas a una eliminatoria eres consciente de que como tengas cinco o diez minutos malos, eso te va a penalizar. En esa eliminatoria cometimos varios errores, que quizás con un rival, con todos mis respectos, como la Arandina igual no te penalizaba tanto, pero cuando lo haces ante equipos de ese grandísimo nivel esos pequeños errores marcan la diferencia. Fue una pena, ya que en el partido de vuelta se demostró que le podíamos complicar las cosas.