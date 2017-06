Álex Pombo llega al Cisne para reforzar el lateral y extremo derecho

Álex Pombo regresa a Pontevedra, pero esta vez lo hace para jugar en el Balonmano Cisne. El jugador pontevedrés fue presentado ayer por el club en el Galicia Palace como uno de los refuerzos más importantes de cara a la próxima temporada que se iniciará el 1 de agosto.

Ante la ausencia de Jabato, el técnico forma parte de una concentración de la Federación Española, fue el presidente Santi Picallo quien hizo un repaso a la carrera deportiva de Álex Pombo. El extremo, que se formó en las categorías inferiores de la SD Teucro en donde estuvo 22 años, llegó a militar en primer equipo de la entidad azul. Posteriormente se fue al Balonmano Pontevedra, en Primera Nacional, y en las dos últimas campaña militó en el Frigoríficos del Morrazo en Asobal.

El dirigente cisneista manifestó que "es el perfil de jugador que deseamos en el club. Es de la cantera, en este caso del Teucro, y es pontevedrés. Para nosotros será un refuerzo importante porque nos va a reforzar los puestos de lateral y extremo derecho. Defensivamente también nos puede aportar mucho".

Reconoce que "sabemos que tenía otras ofertas, algunas de clubes de afuera y que se decantase por nosotros es para tenerlo en cuenta. Esperamos que se encuentre cómodo en el club, pues allí coincidirá con otros jugadores que también estuvieron con él en las categorías inferiores del Teucro, como por ejemplo su primo Carlos Pombo". Añade que "David Chapela tuvo que dar un paso atrás, para acabar dando dos adelante, y esperemos que le suceda lo mismo a Álex de cara al futuro".

Por su parte, el extremo aseguró que "llegó muy ilusionado con el nuevo proyecto que plantea el club para esta temporada. Desde la llegada de Jabato al banquillo, el Cisne se está profesionalizando un poco más y eso es interesante".

Considera que "creo que es una apuesta deportiva buena en el aspecto personal. Espero tener más minutos y eso te da más continuidad para mejorar en algunas facetas del juego. Espero poder aportarle muchas cosas al equipo y poder hacer una temporada similar a la anterior".

Álex Pombo tendrá la misión de cubrir el puesto que va a dejar Adrián Menduiña, que regresa al Frigoríficos del Morrazo, y posiblemente también la de Pablo Rey a causa de sus estudios.

Precisamente sobre esas bajas, Santi Picallo recordó que "no es fácil reforzar el equipo ya que no podemos permitirnos el lujo de competir con otros clubes a la hora de realizar los fichajes por la situación económica. Tenemos unas líneas marcadas, que Jabato ya conoce, y no podemos sobrepasarlas".

Afirma el dirigente cisneista que "necesitamos algún jugador más para la primera línea. La prioridad es fichar un pivot y un extremo. Para afrontar la competición debemos de tener seis jugadores para esas posiciones, pues no podemos arriesgarnos a que una lesión o cualquier otro problema nos deje sin recambios".

A lo largo de esta semana, el club pontevedrés podría cerrar algunas de las negociaciones que viene manteniendo, pues Jabato sigue buscando en el mercado jugadores que potencien la plantilla".