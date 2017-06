Jon Etxániz: "Voy al Pontevedra con la aspiración de ascender"

Jon Etxániz llega como un desconocido al Pontevedra, pero con la intención de triunfar en el conjunto granate. El delantero procede del Gernika, equipo que militó en la pasada campaña en el Grupo II de Segunda División B, con el que consiguió trece tantos en la liga.

El futbolista vasco, que comenzó su carrera futbolística en las categorías inferiores del Athletic Bilbao, llegó ayer a Vigo para disfrutar de una parte de sus vacaciones, y sobre su fichaje señaló que "vengo al Pontevedra con la aspiración de ascender de categoría. Se trata de un club que tiene un historial muy importante y que viene de disputar un play-off".

Tras pasar toda su vida deportiva en el fútbol vasco, Etxániz afirma que "creo que no voy a tener problemas para adaptarme al fútbol que se practica en este grupo. Estando en otros clubes ya he coincidido alguna temporada con equipos gallegos y no es muy diferente al que estoy habituado".

Sobre los motivos de su llegada al Pontevedra, el delantero reconoce que "me llamaron para interesarse por mi situación y me pareció una buena oportunidad. Me he informado por gente que conoce el Pontevedra y todos me han hablado muy bien. Lo he hecho con Bonilla, con el que coincidí hace dos temporadas en el Leioa, y me comentó que se trata de un club muy serio y una ciudad muy agradable para vivir".

En relación al Estadio de Pasarón y a la afición, Etxániz señala que "creo que nunca he estado ahí. Estando en el Athletic B coincidimos una temporada en el grupo pero no viaje con el equipo a Pontevedra. La referencia que tengo es que se trata de un campo nuevo y muy bonito. Sobre la afición me dijeron que apretaba mucho desde la grada y eso siempre es importante a la hora de afrontar los encuentros".

Con respecto a la próxima campaña y lo que se puede esperar del equipo, el jugador vasco considera que "después de haber jugado esta temporada el play-off para nosotros va a ser un reto volver a meter al Pontevedra en la fase de ascenso. Creo que el proyecto que tiene el club es interesante y por ello me sumé a él".

A Etxániz se le espera como un futbolista goleador en la ciudad del Lérez, algo que el propio jugador confirma al señalar que "vengo con la máxima ilusión y aportar cuantos más goles mejor. En los equipos en los que he estado siempre que las lesiones me respetaron he respondido. Lo que puedo prometer es mucho trabajo y ganas de hacerlo muy bien".