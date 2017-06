Marcio Santos: "Tenemos la ilusión del novel, pero vamos a ir a ganar la Copa"

marcio santos // Entrenador del Poio Pescamar

Marcio Santos es consciente de que su equipo es novato en la competición, pero eso no es un hándicap, sino que les otorga más ilusión: "Claro que es así. Muchos disputamos por primera vez esta competición y queremos hacerlo lo mejor posible".

Sin embargo, este papel de novel no hace que Santos se quite responsabilidades: "Obviamente no partimos como favoritos.. Pero cada vez que juegas una competición, y más siendo tan corta, es para ganarla. No se puede afrontar de otro modo. Vamos a intentar llevarnos la Copa de España".