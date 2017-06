Álex González acepta la renovación

Tras confirmarse en la tarde de ayer la renovación de Álex González, el Pontevedra, a falta de 48 horas para que concluya el plazo que le concedió a los jugadores para responder a la oferta de renovación, sigue sin conocer la respuesta de seis de ellos lo que provoca incertidumbre en el seno de la comisión deportiva del club. El viernes a última hora de la tarde finiquita el plazo que le dieron Roberto Feáns y Luisito al meta Edu Sousa, Bruno Rivada, Jacobo Trigo, David Añón, Bonilla y Abel Suárez para cerrar las negociaciones y culminar el acuerdo definitivo.

Álex González reconocía a media tarde de ayer que "la renovación está pendiente de solventar unos flecos. Desde el primer momento dije que me gustaría seguir en el Pontevedra, pues estaba contento en todos los aspectos".

Mientras tanto en las oficinas de Pasarón se sigue trabajando de cara a un plan B en caso de que las respuesta de alguno de ellos sea negativa para los intereses del club. Luisito quiere conocer a la mayor brevedad posible que futbolistas se mantendrán en la plantilla de la pasada campaña.

Probablemente se repita una situación similar a lo que sucedió el pasado verano con Alberto Campillo que cuando quiso responder a la oferta ya era tarde y el club buscó otro futbolista en el mercado. Bonilla reconoció ayer que "ya le he comunicado al club que no le puedo responder el viernes porque aún se están jugando algunas competiciones y hay mucho en juego. Algunos clubes todavía no saben en que categoría van a salir. Tengo cosas para irme al extranjero, pero la intención es seguir en España".

Añade que "entiendo la postura del club de que quiera cerrar los fichajes, pero no puedo cerrarme las puertas para otras posibles ofertas y eso también lo tienen que entender ellos".

Jacobo Trigo confirma que "por el momento no he contestado a la oferta, lo tengo que hacer el sábado. Hemos quedado en hacerlo en esa fecha. A partir de ese momento ya no somos una prioridad para el club, por lo que negociarán la llegada de otros futbolistas". El centrocampista podría contar con varias ofertas y una de ellas sería la del Racing de Ferrol.

Por el momento, tampoco Bruno Rivada dio el visto bueno a la operación para seguir en las filas granates. El defensa de Redondela señala que "su primera oferta no era la que esperaba, por lo que les hice una contraoferta, pues creo que tienen que valorar mi esfuerzo. Hay una pequeña diferencia económica que pienso que se puede solventar".

Reconoce que "la primera opción que tengo es el Pontevedra y ellos lo saben. Tengo alguna cosilla más, pero tengo confianza en que todo se solucione y poder seguir ahí".

Los otros dos jugadores de la pasada campaña que no han resuelto su situación deportiva son Edu Sousa y Abel Suárez. En el caso del portero las posturas están muy cercanas para continuar una campaña más en el Pontevedra. De hacerlo será su sexta temporada en la entidad que preside Lupe Murillo.

Muy diferente es la situación de Abel Suárez, ya que el canario no de muestras de querer continuar. En su momento ya anunció que tenía más ofertas, alguna de categoría superior, aunque también podría volver a recalar en un club extranjero como ya hizo en su momento.