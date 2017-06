Álex Fernández y Mouriño se apuntan al proyecto granate

Álex Fernández y Adrián Mouriño dieron el sí a la oferta de renovación que le hizo llegar el Pontevedra por lo que continuarán una temporada más formando parte de la plantilla granate. Será la tercera del mediocentro ourensano y la cuarta del centrocampista vigués en las filas granates.

Todo hace indicar que en las próximas horas el meta Edu Sousa también certifique su continuidad, ya que las posturas entre ambas partes están cercanas. De esa forma, el portero afrontaría su sexta campaña.

Afirma que "estoy cómodo aquí y me siento feliz. Tengo que hablar con la familia, pero no veo que exista ningún problema para seguir". Reconoce que "aquí nos dan una seguridad económica que no hay en muchos sitios. En ese aspecto tengo que decir que lo que pasa aquí es impresionante. Non ha fallado ninguna vez y pienso que eso no puede ser fácil"

Álex Fernández, que llegó a la entidad que preside Lupe Murillo procedente del Coruxo, reconoce que "renovar era un prioridad para mí". Admite que "al final hubo acuerdo. Quedaban por resolver unos flecos y no hubo problemas. Lo cierto es que las dos partes queríamos llegar a él y eso hizo más fácil la renovación".

Considera que "después de tantas vueltas y de militar en muchos clubes, pues por suerte llevó jugando en Segunda B diez años, aquí soy feliz, mí mujer y mis hijos están supercontentos en Pontevedra, les gusta mucho la ciudad, y además la afición me acogió estupendamente, que más puedo pedir".

Añade que "veo que el míster y el club confían plenamente en mí y espero devolverles con la misma moneda este agradecimiento. Muchas veces vale tanto la felicidad de uno mismo y su familia, como la de ganar más dinero en otro sitio".

Recordando el aspecto económico, Álex Fernández destaca que "el Pontevedra es un club ejemplar para el resto de España. Ver que tú nómina está ingresada en el banco sin llegar a fin de mes y puede cobrar, es para resaltar una y otra vez. No es que cobre un millón, pero es importante el esfuerzo que está haciendo el club, en este caso la presidente, de llevar de esta forma la entidad y tener todos los pagos al día".

A nivel deportivo reconoce que "es cierto que por algunas circunstancias el míster esta temporada no me dio tantos minutos como en la anterior y que no tuve tanto protagonismo, pero en la plantilla había grandes futbolistas. No es que no confíase en mí, ni mucho menos, simplemente se decantó por otros en ciertos partidos al entender que les iba mejor". Añade que "lo único que espero es poder aportarle al equipo mi granito de arena para alcanzar los objetivos".

En relación a esos objetivos asegura que "una vez logrado esta temporada el play-off, creo que por lo menos hay que meterse entre los cuatro primeros, aunque eso lo decidirá el club".