El Teucro sella el billete de vuelta a Asobal

Quizás por inesperado sabe mejor. El Teucro ya es equipo de Asobal después de un vibrante partido ante el FC Barcelona B, que se complicó en la primera parte pero que se supo corregir con creces en la segunda. Los azules celebran con todo merecimiento y ante su afición su retorno a la máxima categoría española solo un año después de haber descendido gracias a su punto del empate y la sorprendente derrota de Palma del Río en Bordils.



Muchísimo respeto por parte de los dos equipos ya desde el comienzo. El encuentro arrancó con un precioso intercambio de goles en el que ninguno de los dos equipos se conseguía despegar del otro (5-4). A partir de ahí el partido se estabilizó y los porteros empezaron a aparecer con mayor asiduidad para impedir que el marcador se disparase.



A pesar de las hasta tres exclusiones por parte local, los teucristas consiguieron mantener la igualdad en el electrónico, con constantes alternancias pero sin un dominador claro. Pero una desconexión de los azules en los minutos finales de la primera parte permitió al Barcelona B labrarse un colchón que por momentos fue incluso de hasta cinco tantos de desventaja (11-16). Fueron minutos en los que los de Quique Domínguez no encontraban agujeros en una férrea defensa catalana que forzó varios errores en la circulación de balón local para hacer después mucho daño a la contra. Aun así el Teucro supo apretar los dientes al final para maquillar algo el marcador antes de encarar los vestuarios y ponerse a tres gracias a una parada de Lloria y un posterior tanto de Quintas (13-16). El Barça consiguió cerrar el primer periodo con un nuevo tanto desde los 7 metros ya con el tiempo cumplido que dejaba las cosas 13-17.



Descanso balsámico



En la segunda parte todo arrancó ya de otra forma. El Teucro saltó a la pista algo más tarde que los culés y en medio de una atronadora ovación que fue para los jugadores como la pócima de Astérix y Obelix. A partir de ahí los azules pelearon con ocho jugadores sobre la pista y la afición, que no marcó goles pero sí empujó en casi todos ellos. La grada fue el auténtico dinamizador del partido para que todo empezase a ir cuesta abajo hacia Asobal.



Dos fueron los factores diferenciales sobre la pista. El primero, el cambio en la portería, con un Javi Santana inmaculado en sus acciones, sobre todo en los minutos en los que se gestó la remontada. Y el segundo fue el cambio defensivo teucrista, capaz de dejar en 9 goles en la segunda mitad al mejor ataque de la liga, y que nubló por completo a los catalanes, propiciando gran cantidad de pérdidas.



Así, poco a poco se fue gestando una machada que no obstante tardó mucho en llegar. Tras conseguir ponerse a un gol (18-19) los de Quique Domínguez dispusieron de hasta cinco oportunidades para hacer el empate y finalmente lo logró Dani Hernández mediada la segunda parte. A partir de ahí el aturdimiento del Barça y el chute de adrenalina pontevedrés hicieron el resto con los gritos de júbilo de la grada como banda sonora.



Los guerreros azules se sobrepusieron a casi cualquier adversidad, con dobles exclusiones incluidas, para llegar incluso a ganar por tres tantos de diferencia (25-22). A falta de cinco minutos para el final y ya con la noticia de la derrota de Palma del Río circulando como la pólvora por el pabellón, a los azules les tembló un poco el pulso para mantenerse dominando en el electrónico. Restando un minuto erraron en una entrega de lado a lado de la pista que podría haber sido definitiva, propiciando el contragolpe en el que Matías Galán hizo el empate. Dado por bueno ese resultado, el Teucro no permitió que se jugasen los últimos segundos y la fiesta estalló en el Municipal.