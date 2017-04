Sin victorias contra los equipos de la zona alta

La impecable trayectoria del Pontevedra durante esta temporada jugando en su propio estadio tiene solo dos pequeñas manchas en su expediente, las que han coincidido con las visitas de dos de los equipos que le superan en la clasificación. Rácing de Santander y Celta B pueden presumir de ser los únicos que por el momento han regresado de Pontevedra con los tres puntos en el zurrón.



Y es que los granates no han tenido suerte esta temporada contra los equipos de la zona alta de la tabla y acumulan por derrotas todo esos enfrentamientos directos ante los tres primeros clasificados, algo que le ha impedido acercarse un poco más a ellos.



El bloque pontevedrés cayó también en las visitas a Vigo, Santander y León y tiene ahora la última oportunidad de conseguir una victoria ante uno de los gallitos del grupo en el que va a ser el primer simulacro importante de cara a probarse contra un rival de entidad ante la hipotética clasificación del equipo para el play off de ascenso. La necesidad de la Cultural de apurar sus opciones para ser líder invita a un partido muy abierto en el que ambos contendientes van a lanzarse a por los tres puntos sin posibilidad de reservar fuerzas.



Somozas-Pontevedra



El próximo desplazamiento del Pontevedra será al campo Manuel Candocia ante el Somozas. Los ferrolanos han comunicado ya que el encuentro se disputará el domingo de pascua a las 16.30 horas. Podría ser ya un partido intrascendente para los de As Somozas, que si pierden este fin de semana ante el Celta B en Barreiro habrán consumado ya de forma matemática su descenso a Tercera División. El equipo que entrena Stili está actualmente a quince puntos de la salvación a falta de seis jornadas para el final.