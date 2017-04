Pontevedra bate récord de palistas

La jornada deportiva de alto voltaje que mañana sábado se va a vivir en Pontevedra todavía guardaba un nuevo As bajo la manga. Y es que el río Lérez también será escenario de una competición en la que además se van a batir todos los récords de asistencia.



Unos 675 palistas de categorías desde cadete a veterano estarán presentes en la segunda edición del Open Cidade de Pontevedra, que a su vez será también Copa de España de Media Maratón. Será una prueba de gran emoción para los aficionados, que contará con la presencia de los grandes deportistas gallegos de la disciplina y que ya brillaron en los últimos campeonatos de Europa.



La competición arrancará a las 12 de la mañana con la salida de las mujeres cadete y senior C-1 y seguirá encadenando salidas periódicamente hasta pasadas las cuatro y media en una competición que prácticamente será un non stop durante toda la jornada. El plato fuerte del día con la aparición de los K-1 y K-2 será a partir de las tres de la tarde.



Los números superan con creces cualquier registro previo de la Copa de España de Media Maratón que se hubiese celebrado. El actual récord estaba en el medio millar de personas que se dieron cita en Badajoz, por lo que el aumento en aguas del Lérez va a ser muy significativo en una jornada en la que todo parece indicar que también será bien acompañada por el tiempo. En el número de clubs también se ve reflejado un sensible incremento al pasar de 60 equipos apuntados frente a los 40 que han venido promediando este año las diferentes competiciones organizadas por la Federación. Además el club anfitrión Ciudad de Pontevedra es el que más deportistas presentará con un total de 31 palistas.



La ambición a medio plazo de la Federación gallega es la de que la prueba se consolide definitivamente en el calendario nacional en Pontevedra para que en la próxima edición del 2018 se pueda llegar a una cifra cercana a los 850 piragüistas y así convertir este Open en el segundo evento más importante de España de estas características por detrás del descenso del Sella.



La prueba podrá ser seguida desde la Illa das Esculturas y a lo largo de todo el paseo del río. Los deportistas deberán completar varias vueltas a un circuito para un total de entre 10 y 16 kilómetros según la categoría. A este evento también acudirán algunos piragüistas de la categoría paralímpica así como los veteranos hasta edades de 65 años.