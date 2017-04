La selección española junior convoca a Borja Méndez

La gran temporada que está cuajando la Sociedad Deportiva Teucro en División de Honor Plata también está aportando réditos importantes a sus jóvenes jugadores. Así, el central titular del equipo Borja Méndez, forma parte de la lista de convocados que ayer facilitó el seleccionador nacional Isidoro Martínez para jugar el próximo torneo IV Naciones con la selección española de categoría junior.



Méndez está siendo una de las sensaciones de esta temporada en el club azul. Llegó desde el Academia Octavio el pasado verano para reforzar las filas teucristas en una posición en la que había tenido bajas importantes como las de Erik Balenciaga y Chapela y su labor no ha dejado a nadie indiferente.



Fundamental en los planes de ataque de Quique Domínguez, el central vigués ha crecido mucho este año, madurando en su balonmano y tomando responsabilidades de mando pese a su juventud. Este año su aportación en ataque a falta de cuatro partidos para el fin de la liga es ya de 96 goles.



Por todo esto, Isidoro Martínez no ha dudado a la hora de escoger al teucrista para un campeonato que se disputará en Francia entre el 4 y el 6 de mayo contra las selecciones de Portugal, Francia y Alemania que servirá de preparación de cara al Mundial de la categoría que se celebrará en Argelia.



Méndez es un habitual en las convocatorias de categorías inferiores de España y ya en el año 2015 fue uno de los hispanos que participaron en el Mundial de Rusia de categoría juvenil. En una lista integrada mayoritariamente por jugadores de Asobal, el central de la SD Teucro es uno de los seis jugadores llamados por el seleccionador que no milita en la máxima categoría.