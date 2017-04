Luisito sigue pensando en granate

La relación contractual entre el Pontevedra CF y el entrenador Luisito se prolonga por una temporada más. Todavía con mucho por decidir en liga pero con el objetivo de mejorar lo del año pasado más que cumplido, el club lerezano hizo oficial la renovación de su entrenador y su equipo de ayudantes para la temporada que viene " pase lo que pase y estemos donde estemos".



En una rueda de prensa muy similar a la que se ofreció el año pasado para dar la misma noticia, el entrenador acudió acompañado de la presidenta Lupe Murillo y el director deportivo Roberto Feáns, todos mostraron su felicidad por continuar juntos una campaña más para seguir peleando por el crecimiento deportivo del que el club está disfrutando desde la llegada del de Teo.



"Yo entiendo que las cosas que funcionan no se deben cambiar" apuntó una satisfecha Murillo después de que las negociaciones llegasen a buen puerto el pasado martes tanto para Luisito como para sus ayudantes Roberto Valdés y Pepe Rico. "No había ninguna duda por parte de nadie de que Luisito es nuestro entrenador" concluyó la dirigente.



Tras hacerse oficial su prolongación en su estancia en Pasarón, Luisito quiso agradecer a la directiva la confianza depositada en él, además de acordarse especialmente de la presidenta, a la cual felicitó públicamente al encontrarse ayer de cumpleaños.



"Más que contento, estoy orgulloso de volver a estar otra temporada aquí. Para mí lo más fácil sería acabar esta temporada y marcharme, ir a entrenar a otro club. Pero como me considero una persona valiente, me gustan los grandes retos y ya la temporada pasada dije que mi gran reto es tratar de llegar al fútbol profesional a través del Pontevedra. Yo tenía posibilidades de volver ya al fútbol profesional pero para mí este club a nivel deportivo representa mucho. Yo valoro mucho más lo que representa el Pontevedra que todo el dinero que me puedan dar en otros lados" dijo el técnico tras anunciar su renovación.



A diferencia de la temporada pasada, en la que el técnico teense estableció una serie de condiciones para su renovación como la de hacer un esfuerzo en la confección de la plantilla y buscar campos de entrenamiento de hierba natural, en esta nueva rúbrica el entrenador no ha puesto ninguna condición a mayores que sea necesaria cumplir para continuar en Pontevedra.



La que viene será la cuarta temporada de Luisito al frente del banquillo de Pasarón, algo que ningún entrenador ha conseguido hacer en el presente milenio y que solo algunos han alcanzado sumando diferente etapas en el seno pontevedrés.



El mandamás del banquillo de Pasarón tomó los mandos del Pontevedra en octubre del 2014. Desde entonces el club ha experimentado una rápida progresión. "Desde que llegué hasta hoy, el club no parece el mismo. Estamos en el buen camino. Yo también me considero mejor entrenador desde que llegué aquí, porque me hace romperme muchísimo la cabeza. En este tiempo el club ha sido el fiel reflejo de que a base de trabajo y de mucho sacrificio, estamos cerca de poder conseguir una cosa muy grande. Estamos cerca de poder jugar el play off pero todavía queda muchísimo".



Sin más renovaciones



Este anuncio de la extensión del contrato del entrenador de Teo no variará el rumbo de la temporada ni generará distracciones en la plantilla.



En un principio el club no tiene previsto anunciar más prologanciones de contrato hasta que la liga ponga su punto y final ya sea en la última jornada de competición doméstica o tras el play off de ascenso. A partir de ahí y tal y como ha ocurrido la campaña pasada, los diferentes jugadores irán pasando por las oficinas del club para negociar sobre su futuro.



Actualmente además del recién renovado staff técnico, solo cuenta con un puesto asegurado en la plantilla del curso que viene el canterano granate Kevin Presa, quien el pasado verano certificó su rúbrica por dos temporadas con opción a una más.



Lupe Murillo ha querido referirse también al buen momento de la entidad deportiva que dirige diciendo que "somos una especie de clan que se mueve todo junto, la prensa se ha volcado con nosotros y la afición también se ha dado cuenta, tal y como se ha visto el domingo pasado contra el Tudelano. Es una época en la que todos estamos juntos y aun tenemos que estarlo más. Nunca como ahora el club ha estado tan unido en todos los ámbitos", finalizó la dirigente.