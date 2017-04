El Teucro, con un ojo en la guerra por el factor cancha

Alcobendas podría pasar este sábado a formar parte de la historia de la SD Teucro toda vez que los azules tendrán ante los madrileños la primera oportunidad clara para conseguir cerrar el ascenso a la liga Asobal de forma definitiva.



Las matemáticas dicen que el equipo que entrena Quique Domínguez necesita hacerse solamente con tres de los próximo ocho puntos en juego para cerrar el salto a la máxima categoría del balonmano nacional sin necesidad de depender de resultados externos, pero precisamente estos encuentros entre terceros son los que pueden darle ya la oportunidad a los azules de formalizar la escalada de categoría solo ganando ante Alcobendas.



La lucha que por detrás del Teucro mantienen en la clasificación Zamora y Palma del Río por hacerse con la segunda posición puede hacer un gran favor a los lerezanos. A las 20.15 horas los zamoranos deben enfrentarse a Palma, precisando la victoria por más de cinco goles de diferencia para alcanzar la segunda plaza y por lo tanto tener a su favor el factor cancha en el play off. Todo lo que no sea una victoria andaluza, sumado a un triunfo pontevedrés sería ya ascenso teucrista matemático.



Ascenso en el viaje



Un ascenso siempre es un motivo de alegría y celebración. Pero de concretarse el salto de categoría en Alcobendas, este sería algo descafeinado pues cogería a la plantilla azul en pleno autobús de vuelta a casa luego del partido de Madrid.



Si la Sociedad Deportiva hace sus deberes ganando el sábado, el encuentro pondrá punto y final sobre las ocho de la tarde, antes incluso de que dé comienzo el partido en Zamora. No sería entonces hasta bien pasadas las diez cuando los jugadores azules sepan ya si tienen algo que celebrar o, por lo contrario, la fiesta se deberá de aplazar hasta el sábado siguiente cuando se citen en casa contra el Barcelona B.



En la mano de los cordobeses de Palma del Río está por lo tanto posponer el "match ball" azul por una semana y que los de Quique Domínguez tengan su primera opción directa por ascender ante su afición, algo que no pasó hace dos años, cuando los "guerreros azules" no pudieron cantar el alirón sobre la cancha.