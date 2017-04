La "raia" se bajará este año pedaleando

La primera edición de la Ruta BTTraia que se celebrará el próximo 29 de abril como una actividad deportiva complementaria del programa de la Festa da Raia fue presnetada ayer por el concejal de deportes de Sanxenxo Jesús Sueiro.



El edil, que estuvo acompañado por Iván Pérez e Isaac Garrido, miembros del Club Ciclista Corbelo, animó a los aficionados al deporte a sumarse a una marcha que no tiene carácter competitivo y sí lúdico y promocional.



La ruta tiene un recorrido de 40 kilómetros con una dificultad técnica media. Partirá de Portonovo a las 16 horas y recorrerá los municipios de Meaño, Meis y Poio para emprender de nuevo la vuelta hacia Sanxenxo.



La prueba cuenta con un trazado en el que el desnivel supera los 1.100 metros y que los organizadores convertirán en un tramo cronometrado de una distancia de dos kilómetros y medio que pretende n que pueda convertirse en una motivación personal para los corredores a la hora de afrontar esta prueba de caracter saludable en el que lo competitivo está en segundo plano.



La inscripción está ya abierta a través de la página championchipnorte y tendrá un coste de 12 euros para los corredores federados y 10 euros más para los que no lo estén. El precio que incluye también la cena en la lonja durante la jornada del sábado 29, durante la Festa da Raia.



Y es que desde la organización estiman que se acercarán a Portonovo numerosas personas de municipios cercanos, de manera que esta Ruta será un evento importante para dar a conocer la parte gastronómica de la Festa da Raia a través del deporte.



Y precisamente teniendo en cuenta este aspecto, O Corbelo ha fijado en 250 los participantes en esta primera edición, de forma que el desarrollo de la prueba se ejecute sin problemas y para que su posterior asistencia a la cena en la lonja no suponga un atasco para el servicio de cocina.