Un favor para los vecinos del Cisne

Aparte del Palma del Río, también por intereses propios habrá otro equipo muy pendiente de lo que haga el Teucro en Alcobendas. Este no es otro que el Cisne Colegio Los Sauces, al que una victoria azul le permitiría acercar posturas con los madrileños de cara a un sueño del play off que continúa aun vivo para lo de Jabato. Los cisneistas ya le pusieron las cosas por arriba un poquito más fáciles al Teucro al doblegar en su cancha tanto a Zamora como a Palma, por lo que Quique Domínguez y sus hombres tienen este fin de semana una buena ocasión para "devolverles el favor".



La jornada se presenta como la más propicia para los blancos para dar un golpe sobre la mesa. A la visita del Teucro a Madrid se une también un choque directo entre Covadonga y BM Alarcos en Ciudad Real y el importante cruce de los cisneístas en el CGTD ante el Torrelavega.



La victoria del cuadro que entrena Jabato permitiría al Cisne empatar a 30 puntos contra los cántabros. El average particular está, no obstante, muy complicado pues el resultado de la primera vuelta en Torrelavega fue de 33-23 en contra del bloque pontevedrés. Para certificar un más que difícil "sorpasso", el Cisne debería endosar una sorprendente goleada de once goles a más a un rival que se caracteriza por su solidez defensiva y que solo en Palma del Río (29-17) ha perdido por una diferencia semejante.