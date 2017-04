La 4 Picos se consolida en el calendario gallego

La Pontevedra 4 Picos que tendrá lugar en la ciudad el próximo fin de semana del 22 y el 23 de abril, celebrará la tercera edición este año como una prueba que está ya perfectamente consolidada en el calendario biker gallego y empieza también a labrarse un nombre a nivel nacional e incluso internacional con la participación de deportistas llegados de diferentes puntos de España y Portugal.



La organización contabiliza ya en 1.500 el número de inscritos a esta prueba, que cierra el plazo para apuntarse mañana jueves. Las previsiones apuntan a una cifra cercana a las 2.000 personas toda vez que muchos ciclistas esperan hasta el último momento para formalizar su presencia en Pontevedra a través del portal web www.globaldxt.com



En cualquier caso el cambio de fecha con respecto a la temporada pasada debido a la Semana Santa hace que para esta edición la 4 picos tenga más competencia que nunca en cuanto a alternativas de pruebas deportivas en fechas cercanas. Sobre todo en lo que parte de Trail que se celebrará el domingo 23 se refiere.



El recorrido será el mismo que la edición pasada con la opción de llevar a cabo el recorrido más suave de 66 kilómetros ascendiendo solo dos de los cuatro picos, los de el Lago de Castiñeiras y A Fracha o bien enfrentarse al pack completo de las cuatro montañas al sumar, luego de pasar por el punto cero, los picos del Pontillón do Castro y Monte Castrove, por este orden, para un total de 132 kilómetros.



La participación puede ser bien individual o por parejas y desde la organizadora animan a todos los amantes de la bici de montaña a animarse a formar parte de una prueba que, si bien tiene gran dureza, no es ni mucho menos para profesionales, pudiendo realizarse en 6 o 12 horas dependiendo del nivel de preparación del participante.



Para lo más valientes está la opción de realizar la prueba combinada. Primero enfrentarse a los picos en bici el sábado y después, un día después, tomar parte del Trail a pie en distancias que pueden ser extreme (17 km), ultraextreme (33 km) o iron (55 km).



La prueba partirá desde el interior del recinto ferial de Pontevedra, donde también estará situada la línea de meta y circulará después por diversas pistas forestales. La colaboración de las comunidades de montes para poder celebrar el evento ha sido total, y unos 200 voluntarios velarán por la seguridad y señalización del recorrido asegurándose que los montes no reciban ningún daño y el paso de los ciclistas por el trazado deje el menor impacto posible.