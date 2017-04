Valioso empate en Benavente de un mejorado Leis San Narciso (1-1)

Importantísimo punto el conseguido por el Leis San Narciso en Benavente y que incluso pudo tener mayor premio si Chuso no llega a empatar para los locales faltando sólo segundos para acabar el encuentro.



El encuentro arrancó tenso e igualado, con un Leis muy metido y con buena dinámica. La igualada la pudo romper el Benavente en el minuto 8 cuando los árbitros pitaron penalty tras un empujón de Nico a un rival. Charly ejecutó la pena máxima y David detuvo su disparo.



Al filo del descanso llegó el primer gol en una jugada ensayada del Leis que concluyó en el tanto de Berto. El segundo tiempo arrancó sin cambios, buen juego, presión y velocidad por ambos contendientes.



Faltando seis minutos el Benavente salió con portero jugador. La grada llena empujaba a los locales, tambores, animación y mucha presión para un Leis que trabaja y defiende bien el ataque de cinco local, pero que terminó sucumbiendo a falta de 39 segundos para establecer el empate definitivo.



La semana que viene los pontevedreses tienen un partido trascendental para la permanencia ante el San José, rival que se encuentra por debajo en la clasificación doméstica y que no ha ganado este fin de semana.



Derrota del femenino



No se dio la sorpresa y los pronósticos se cumplieron al caer el Leis femenino en su más que complicada visita a Madrid a enfrentarse al filial del Atlético de Madrid (7-0). El Futsi jugó a placer y se hizo con un partido en el que el Leis no fue capaz de oponer resistencia debido a las diferencias entre ambas plantillas y a las numerosas bajas que arrastraban las lerezanas.