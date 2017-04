Play As Kovas es el dueño y señor de Asfusa

La liga Asfusa de Pontevedra no conoce a otro rey en los últimos años que nos ea el potente Play As Kovas. El antiguo Tintanegra, rebautizado con otro patrocinio para el presente curso, sigue comandando con gran autoridad la clasificación de Primera División y revalidó el título de liga. Con todo decidido por arriba, la emoción queda ahora para la zona baja de la tabla, donde todavía no hay dueños para las plazas de descenso.



En cuanto a Segunda División, la Quinta ya certificó su plaza en la máxima categoría y Córner Futsal está a un paso de poder hacerlo esta misma semana cuando restan por jugarse tres semanas más de competición.



Primera División



Jornada 26: Emboscada-Sunset Boulevard (7-3). La Estafeta-Casa Angelita (6-6). Pub Extravaganza-Imelfa (3-6). Axis Fisioterapia-Cervecería Atalaya (3-1). A Taberna de Lucho-Víctor Moledo Peluquero FS (2-6). Bar Don Sancho-Play As Kovas (1-1). Reparaexpress-Reformas Rey Pontedeporte (3-0). Bocatería Orange-La Barata (5-3).



Clasificación: Play As Kovas (68). Imelfa (53). Bocatería Orange (51). Víctor Moledo Peluquero FS (46). A Taberna de Lucho (44). Bar Don Sancho (42). La Barata (40). Reparaexpress (36). Axis Fisioterapia (35). Reformas Rey Pontedeporte (33), Cervecería Atalaya (33). Casa Angelita (27). Emboscada (26). Pub Extravaganza (23). La Estafeta (19).



Segunda División



Jornada 26: Óptica Martínez-Refagal Combarro (1-4). reserpón-La Quinta (3-9). Just Drive It-Córner Futsal(4-4). Bar Pasaje-La Nasa (7-4). Psicotécnico San Sebastián-Sat Arcade (6-1). Euroburger-Gasóleos PTV (2-4). JJ Autónomos-Mudanzas Cresponte (3-5). Pongranit descansó en esta jornada.



Clasificación: La Quinta (69). Córner Futsal (58). Just Drive It (50). Mudanzas Cresponte (47). Refagal Combarro (44). Reserpón (43). Euroburger (35). La Nasa (31). Psicotécnico San Sebastián (28). JJ Autónomos (27). Gasóleos PTV (25). Bar Pasaje (23), Óptica Martínez (23). Sat Arcade (20). Pongranit (1).