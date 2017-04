El penalti de la discordia del Toralín

Era el minuto 74 del partido en el Toralín y el Pontevedra, que estaba perdiendo 1-0, dominaba y creaba peligro a la Ponferradina en busca de un empate que podría resultar decisivo para la clasificación. Álex González es derribado por Dinu dentro del área y el colegiado decreta un penalti muy protestado por la parroquia local y que provoca la lesión del extremo cántabro.



En ese momento el delantero balear Mateu Ferrer se gira hacia el banquillo granate con la mano en alto, solicitando a su entrenador que le conceda permiso para ser el lanzador de la pena máxima. Pero el ex canterano del Mallorca no recibe respuesta ya que Luisito se encuentra dando indicaciones a Mouriño al tener que entrar el centrocampista precipitadamente al campo por la lesión de su compañero. Mateu decide entonces actuar por instinto y pedirle a su compañero Javi Bonilla, habitual lanzador de todo el balón parado e infalible desde los 11 metros, que le permita ser el encargado de patear el penalti, pues se encuentra con confianza para hacerlo.



El resto ya es de sobra conocido. El balón no entra, más por acierto del guardameta berciano que por desacierto del delantero del Pontevedra, el marcador no se mueve y el partido acaba en derrota. Luisito muestra además su enfado por no ser conocedor de la intención de Mateu de lanzar el penalti.



24 horas después del penalti de la discordia, Mateu todavía paladea el amargo sabor de esa desgraciada jugada por la que no se cansó de pedir perdón, visiblemente afectado, a los aficionados desplazados desde Pontevedra al término del juego. "Si dijese que estoy bien estaría mintiendo, pero no me queda otra que levantar la cabeza y seguir trabajando porque sino sería una equivocación", apunta el atacante granate.



El de Mallorca confirmó que "no estaba hablado antes del partido, fue algo que surgió en ese momento. Es verdad que yo levanto la mano (hacia el banquillo), le comenté a Bonilla que me veo con confianza y tomé la decisión".



En un momento complicado para el punta isleño, con muchos partidos seguidos sin ver puerta (su último gol fue el 20 de noviembre ante el Somozas) Ferrer necesita ese gol que ponga fin a ese gafe goleador y le dé confianza para el tramo decisivo de la temporada. Sus compañeros lo sabían y por eso fueron los primeros en arroparle en esos momentos difíciles.



"Los compañeros fueron un diez, me arroparon enseguida. Así se demuestra por qué estamos arriba. Además de ser buenos futbolistas también son buenos compañeros y me animaron en todo momento", puntualiza el delantero.



En cuanto al bache goleador que está atravesando, Mateu no pierde la calma y se refugia en el esfuerzo del día a día, confiando que ese gol, tarde o temprano, llegará. "Sería un error darle vueltas a todo esto, es ya parte del pasado. Lo importante es ya el sábado que viene. Es cierto que en este último tramo de liga no me han llegado tantos balones como antes, pero yo sigo trabajando porque sé que esto cambiará. Con el trabajo confío en que pronto llegue esa recompensa, que los balones lleguen y los pueda aprovechar", concluye el delantero.