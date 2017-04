La Marea Granate calienta motores para el fin de campaña

No era ni mucho menos el partido más cercano a casa de todos cuantos ha disputado el Pontevedra esta temporada, pero la situación y la clasificación demandaban del apoyo de la afición pontevedresa en El Toralín y el de Ponferrada fue el mayor desplazamiento de aficionados esta temporada.



La Marea Granate supo responder y estar a la altura de la expectativas y unas 300 personas acudieron a la llamada del club para llenar dos autobuses (un tercero se quedó sin salir al no completarse todas las plazas) y rugir en el encuentro ante la Ponferradina. A pesar de la derrota, los jugadores supieron agradecer el gesto de su hinchada y tanto en el propio estadio como por sus redes sociales tuvieron gestos y palabras de agradecimiento para la afición.



Este puede ser el germen de algo más grande pues las salidas próximas del equipo a Boiro, As Somozas y Mieres son incluso más cómodas que la de Ponferrada y la ilusión por el play off está disparada.



Siguen las invitaciones



Después de la campaña puesta en marcha ante el Tudelano, el Pontevedra ha decidido continuar con los descuentos e invitaciones de cara al choque del próximo sábado (20 horas) ante la Cultural.



Durante esta semana los abonados podrán retirar una invitación que permitirá el acceso gratuito a un acompañante, así como comprar una entrada para un adulto con un descuento del 50. Cabe decir que el precio de las entradas para recibir al hasta hace poco líder de la categoría se ha incrementado con respecto a pasadas citas: 25 euros en tribuna, 20 en preferencia y 15 en fondos.