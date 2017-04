Carla del Barrio y Iago Salvador ganan el provincial junior

Los tenistas Carla del Barrio y Iago Salvador se proclamaron este fin de semana como los campeones de la provincia de Pontevedra de tenis en categoría junior. En esta fase provincial del campeonato gallego, Pontevedra fue la que más deportistas presentó por lo que los dos tuvieron más competencia que nunca para ser los mejores.



Un total de cuatro oros, dos platas y dos bronces conquistados entre el CP Ciudad de Pontevedra y el CP Verducido es el balance que deja para la Ciudad del Lérez el campeonato de España de jóvenes promesas (cadetes e infantiles), que congregó en el Nervión a 865 deportistas de un centenar de clubes de toda España.



Pero dos de esos campeones de España estuvieron cerca de no poder aparecer en esta importante prueba. Se trata de los palistas del Verducido, Raquel Torres (cadete K-1 5.000 metros) y Anxo García (infantil K-1 3.000 metros).



Los apuros económicos por los que está pasando el piragüismo español en los últimos tiempos hace que en los diferentes equipos tengan que hacer auténtico encaje de bolillo para cuadrar sus cuentas y conseguir financiación para formar parte de las diferentes pruebas nacionales. En esta ocasión la presencia de los dos miembros del equipo del Pontillón, así como del resto de sus compañeros de formación, estuvo garantizada por el apoyo económico de uno de los padres de los deportistas del club que formaban parte del evento, quien a modo de patrocinio dio el empujón necesario al Verducido para estar en Sevilla.



Gracias a ello Anxo y Raquel, a quien desde hace un tiempo se le ve madera de campeona en el CGTD de Pontevedra e incluso se atreven a compararla con la gran Teresa Portela, lucen hoy en sus cuellos dos medallas doradas que no hacen más que confirmar el gran futuro que tienen por delante siempre y cuando la economía no entorpezca su progresión deportiva.



Junto a ellos también tocaron metal en Andalucía los miembros del Ciudad de Pontevedra Alejandra Manso y Antía Otero (oro), María de la Peña y Lucía Graña (plata) y Ángela Jorge y Ángel Fuego (bronce).



Dominio de Pontevedra



El dominio de Pontevedra en las pruebas de jóvenes promesas de Sevilla no tiene comparación. De los tres clubes que tiene la ciudad del Lérez todos acabaron entre los primeros 50 clasificado de la general y uno de ellos incluso hizo podio, el Ciudad de Pontevedra, que concluyó la prueba en la segunda plaza. El CP Verducido fue vigésimo cuarto en esta clasificación, el CP Portonovo 46 y el Club Naval Pontevedra acabó en el puesto 49. Además, tanto Ciudad de Pontevedra como Verducido están entre los tres primeros clasificados en el medallero general.