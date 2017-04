El Pontevedra pierde una bala

Era la oportunidad para dejar prácticamente sentenciada la cuarta plaza, pero el Pontevedra perdió la bala para dejar fuera de combate a su gran rival por el play off de ascenso. Y eso que tuvo la pistola cargada y apuntando hacia su enemigo. Pero Mateu Ferrer, a falta de un cuarto de hora, falló el penalti y le dio algo de vida al conjunto berciano, ahora a 7 puntos del cuadro granate a falta de 18 en juego. Una situación que evita que la derrota suponga un gran trauma, de momento, entre las filas granates.



Afirmaba Luisito en la previa que no se conformaba con un empate que hubiese sido casi definitivo para amarrar el cuarto puesto. Y con su alineación así dio a entenderlo. El preparador teense introdujo un 4-4-2 con Eneko y Álex González en bandas y Añón junto a Mateu en la avanzadilla. El objetivo era claro: buscar los espacios a la espalda de la zaga blanquiazul aprovechando que a la Ponfe no le valía nada más que la victoria.



Además, Luisito era consciente de que las bajas del rival, al igual que las suyas, eran importantes. En Vigo, Miguel Ángel Álvarez Tomé perdió a tres puntales importantes, como Gonzalo, Jonathan Ruiz y Chavero. De este modo, al margen de llegar a la cita en plena crisis deportiva e institucional, los blanquiazules encaraban el choque en cuadro y con ausencias que debilitaban su salida de balón.



El encuentro comenzó con mucho respeto por ambos contendientes. Ninguno quería dar un paso en falso. Después de diez minutos sin llegadas, el primer acercamiento de peligro se produjo en un centro muy peligroso desde la banda de Caiado. Pallarés y Yuri, en el interior del área, no llegaron por muy poco al balón colgado por su compañero. Respondió el Pontevedra en una jugada que cogió desprevenida a la defensa blanquiazul, pero los atacantes granates, imprecisos, no supieron resolver la superioridad numérica en ataque y el esférico acabó en las manos de un Dinu que se anticipó a González.



Ese tímido contragolpe animó a los pupilos de Luisito, que se quitaron de encima el dominio inicial de la Ponfe y merodearon con frecuencia el área rival. Ya en el ecuador del primer tiempo, Eneko se topó con el poste tras un centro desde la línea de fondo que desvió un defensor y acabó envenenándose y estrellándose contra el palo. Los de Miguel Ángel Álvarez Tomé, mientras tanto, lo probaron sin suerte con dos remates de Andy y Xisco Campos que se marcharon por encima del larguero. También lo intento Álex González en el 28 para los granates en una buena acción personal, pero finalmente se dejó el balón atrás cuando ya se internaba en el área.



Yuri, amenaza



Entonces el choque se abrió y Yuri protagonizó una magnífica jugada a la que Edu respondió a la perfección. El guardameta visitante se lució para desviar a córner el disparo del futbolista blanquiazul. Acto seguido, fue Mateu el que probó fortuna con un lanzamiento desde el suelo que se marchó por escasos centímetros y muy pegado al palo izquierdo. La acción, además, llegó con polémica, ya que los visitantes reclamaron mano de Xisco Campos en el interior del área.



Ya en el tramo final del primer tiempo, Yuri se erigió en el gran protagonista de los suyos y generó peligro en zona de tres cuartos de campo, pero el Pontevedra tampoco sufrió en exceso y echó el cerrojo en defensa. El equipo de las Rías Baixas tenía el partido como quería. No sufría en exceso y cada vez tenía más espacios para correr. Y sabía que un gol, incendiaría definitivamente El Toralín.



Sin embargo, tras el paso por vestuarios, lo que llegó fue el tanto local. Inicialmente Eneko y Miguel fueron los primeros en avisar con dos lanzamientos desde fuera del área, pero fue la Ponferradina la que golpeó en la primera que tuvo. Con un zapatazo potente desde fuera del área, Andy adelantó a los blanquiazules en su casa.



Con el 1-0 el Pontevedra hubo de cambiar de plan. Luisito pasó a jugar con un 3-4-1-2. Barco entró en liza y el equipo, afectado por el golpe, fue recuperando sensaciones. Así, en una acción aislada, Álex González sacó petróleo y provocó el penalti del guardameta Dinu.



Pero Mateu decidió lanzar el penalti y se topó con el portero rumano, que ejerció de guardaespaldas de lujo para evitar que el Pontevedra diese el golpe de gracia a la Ponferradina y dejase casi sentenciado su pase al play off.