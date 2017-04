Luisito: "Mateu decidió tirar el penalti sin permiso"

Luisito se mostró contrariado en rueda de prensa tras el partido que su equipo perdió contra la Ponferradina. El técnico del Pontevedra explicó la acción del penalti errado por sus pupilos, clave para el desenlace final del partido. El míster destacó que "Mateu no es el primer lanzador de penaltis que está asignado, sino el tercero", pero aseguró que "no se puede echar las culpas a nadie por fallar".



"Están Bonilla y Añón por delante. Él se vio con confianza y decidió tirarlo. Lo falló y ya está. Pero me molesta que lo lanzase porque aquí mando yo. Estaba pendiente de hacer el cambio de Álex González, que se había lesionado, y no me enteré de que iba a ser él quien lanzase. En el banquillo tampoco me dijeron nada", expuso Luisito.



El preparador destacó que su equipo "no mereció perder". "Al equipo lo vi bien ante una buena Ponferradina. En la segunda parte fuimos superiores a ellos. Ha sido un partido muy disputado entre dos buenos rivales. La clave del encuentro estuvo en la jugada del penalti. En estos partidos, los detalles son diferenciales", analizó.



Para Luisito, su equipo tuvo unos "20 ó 25 minutos muy buenos" en la segunda mitad: "A partir del 1-0 y con el cambio de sistema a ellos se le apagaron las luces. Después vino el penalti y se lesionó Álex González. Una lástima porque tuve que rearmar al equipo de nuevo cuando estábamos muy bien con ese esquema 3-4-1-2".



En relación a como queda la situación clasificatoria ahora, el preparador teense destacó que "esto es una carrera de fondo". "Nosotros tenemos muy claro que vamos a tener que luchar hasta el último minuto del último partido", recalcó antes de asegurar que estaba "fastidiado" por perder "y menos de esta forma" pero "tranquilo" porque ve al equipo "bien".



Por último, José Luis Míguez también se refirió al "desagradable" empujón que sufrió al término del encuentro: "En el minuto 92 nosotros no echamos el balón fuera cuando estaba hablado que iba a ser así y el delegado me insultó. Luego saltó un familiar suyo por lo visto y me empujó por detrás. Pero bueno, energúmenos hay en todas partes".