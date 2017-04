El Teucro se confía y sufre, pero está más cerca de Asobal

Nadie dijo que ascender a Asobal fuese un camino de rosas. Y eso debió pensar el Teucro al término del encuentro. El conjunto azul logró una importante victoria que le acerca definitivamente a la máxima categoría, pero lo hizo con una dosis de suspense que, si bien hizo que supiese mejor al final, estuvo a punto de arruinar la fiesta en el Municipal.



Quizá fue la relajación. Quizá el cambio radical del Alarcos en los últimos diez minutos. Lo cierto es que el Teucro afrontaba el epílogo del encuentro con una renta sobervia, fabricada a base de mucho esfuerzo y un enorme acierto en ataque. El 30-24 con el que Dani Hernández castigaba al rival parecía dejar visto para sentencia un choque bonito, en el que ninguno de los dos renunció al ataque.



Parecía que al Ciudad Real se le había acabado la gasolina, pero entonces, Javier Márquez-Villarejo pidió tiempo muerto y revolucionó la estrategia. Defensa avanzada e individual. Un suicidio con la única intención de jugar al cara o cruz para intentar una remontada que parecía imposible.



La pizarra visitante revolucionó el duelo. Quique tuvo cintura para cambiar e introdujo a Román al lado de Borja buscando mucha más movilidad. Pero el Teucro, ya pensando en Alcobendas, no esperaba una descarga eléctrica semejante y se quedó en shock. Minuto a minuto, el bloque teucrista veía como esa ventaja se le escapaba. Grogui, sin ideas en ataque y errático, Alarcos hacía de la transición su mejor arma.



Reacción



Del 30-24 al 30-30. Al Teucro se le escapaban los puntos. Entonces, el equipo reaccionó. A base de carácter y de nuevo con los cambios de Quique que, esta vez, sí surtieron efecto. La defensa azul volvió a ser agresiva seis minutos después, el equipo local volvió a anotar. Carlos García, vital en momentos clave, rompió la sequía y desbloqueó mentalmente a sus compañeros.



Quedaban poco más de dos minutos y el Teucro hizo una buena defensa. Santana, colosal todo el partido realizó una nueva parada que Román, en una acción individual, hizo buena con el 32-30. El central se la jugó en el uno contra uno y cuando pareció que se había metido en un charco, se sacó de la chistera un lanzamiento por la escuadra. Era la sentencia porque aunque Alarcos intentó un gol rápido, el equipo teucrista cerró todas las vías y aunque el Ciudad Real recortó de penalti, era demasiado tarde.



El Teucro lograba una victoria sufridísima que tuvo casi perdida después de un partido que se trabajó hasta la extenuación. El Alarcos Ciudad Real salió respondón, debido a su necesidad de sumar para no descolgarse de la lucha por el play off.



El bloque teucrista estuvo siempre por delante, pero fue incapaz de despegarse de su contrincante. Cuando los locales encadenaban una buena racha, su rival arañaba para no alejarse a más de tres. Así fue el guión de una primera parte con mucho acierto teucrista gracias a un buen Borja Méndez, pero con un Alarcos que no fue a la zaga con un Brian Negrete pletórico.



Entonces, a partir del ecuador del segundo acto, el Teucro puso la quinta gracias a las intervenciones de Santana y a un Hernández que ejerció de líder para anotar y dirigir el ritmo de una victoria con el equipo ya roza el ascenso.