El Pontevedra cae 1-0 en Ponferrada y pierde la opción de sentenciar la cuarta plaza

El Pontevedra cayó derrotado 1-0 en Ponferrada y ve como la diferencia de 10 puntos con respecto a su perseguidor se queda ahora en 7. El conjunto granate completó una buena primera parte, pero tras el descanso la Ponferradina le superó y acabó encontrando el gol. Entonces, el equipo de Luisito, apoyado por decenas de hinchas, se echó arriba y tuvo la opción de empatar, pero Mateu Ferrer erró un penalti que condenó a la derrota a los suyos.

Luisito había anunciado que no le valía el empate. Y sacó un once ofensivo, con Mateu y Añón en punta para aprovechar los espacios que, teóricamente, la Ponfe iba a conceder. El plan inicial le salió bien al míster visitante. Su equipo no sufría en defensa y tan solo el exgranate Yuri inquietó con un disparo que Edu rechazó. Mientras, en ataque, al Pontevedra le faltaba un poso de calma para cristalizar las llegadas, aunque dispuso de varias opciones de peligro.

Así se llegó al descanso y tras la salida de los vestuarios, el cuadro local redobló su apuesta. La Ponfe, a la que solo le valía la victoria, comenzó a buscar con insistencia el gol y lo encontró en un disparo lejano de Andy que el meta tudense no pudo atajar.

Con el marcador en contra, el Pontevedra cambió de sistema y buscó el gol. No tuvo demasiadas ocasiones, pero en una acción de Álex González un zaguero local cometió penalti. A falta de un cuarto de hora, era la oportunidad para igualar y dejar prácticamente cerrado el play off de ascenso.

Pero Mateu Ferrer, un lanzador no habitual, decidió lanzar el penalti y Dinu le adivinó las intenciones para dejar los tres puntos en El Toralín y poner incertidumbre al tramo final de liga para ambos conjuntos.