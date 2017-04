El Cisne reacciona y ya acecha el play off

Reaccionó a tiempo el Cisne para lograr su tercer triunfo a domicilio y acercarse al play off de ascenso. El conjunto pontevedrés completó unos pésimos cinco minutos antes del descanso que condujeron un marcador igualado hasta un tanteador en el que el bloque vasco, con solo tres puntos en su haber en toda la liga y ya descendido, se fuese al descanso ganando por cuatro tantos (18-14).



El Cisne se dedicó a perder balones y a estar flojo en defensa en una nueva desconexión que, esta vez, teniendo en parte por la entidad del rival, pudo solventar. Porque la más que probable bronca de Jabato en el descanso surtió efecto. El equipo blanquiazul despertó y en tan solo cinco minutos logró igualar un encuentro que parecía que se le podía escapar. Todo gracias a un parcial de 1-5 que no sería el mejor del duelo para los visitantes.



Entonces el choque volvió por sus derroteros iniciales, hasta que el Tolosa cayó un profundo bache. Con Andrés Sánchez dando una exhibición de anticipación para robar avanzado, el Cisne comenzó a practicar un monólogo que se convirtió en una renta gigante con un parcial de 0-9. En ocho minutos, del 25-25 al 25-34 para dejar visto para sentencia un duelo en el que hasta pudo debutar en portería Santi Picallo con el equipo de toda su vida.



De este modo, el Cisne logró dos puntos clave que le vuelven a colocar a tiro de play off.