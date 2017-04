El billete se dispensa en Ponferrada

Ser o no ser para unos, partido importante para otros. La Ponferradina y el Pontevedra se miden hoy en un encuentro al que llegan en momentos muy diferentes. El conjunto local tiene la necesidad imperioso de vencer, mientras que la escuadra visitante es consciente de que, siendo un duelo clave, posee un margen suficiente que le debe dar tranquilidad para afrontar el envite.



A principios de temporada, que ambos equipos estuviesen separados por 10 puntos parecía una distancia lógica. Pero cualquiera hubiese pensado que sería la Ponferradina la que tendría ese margen con respecto a un Pontevedra con el que pocos contaban para lograr la clasificación para la promoción.



Sin embargo, el mal hacer de unos y el excepcional rendimiento de otros ha conducido a un escenario insospechado. Ahora, la Ponferradina llega al encuentro sabedor de que se encuentra ante una final. Al equipo berciano solo le vale ganar al Pontevedra para quedarse a 7 puntos y esperar recortarle esa diferencia en seis encuentros.



Precisamente esa necesidad vital del rival será lo que el Pontevedra tendrá que buscar explotar. El preparador teense apeló a la "concentración" para evitar de nuevo un mal inicio de partido. Porque según pasen los minutos y en función del resultado, la decepcionada afición de El Toralín podría incluso echarse de su equipo. Eso será justo lo que no harán los aproximadamente 200 aficionados granates presentes en las gradas del estadio de Ponferrada. El club completó dos autobuses y se espera que otros muchos hinchas acudan al encuentro en coches particulares.



Medulares con bajas



En lo estrictamente deportivo ambos conjuntos cuentan con bajas muy significativas. Los locales pierden por sanción al veterano Jonathan Ruiz y a Chavero, dos jugadores clave en el centro del campo. Tampoco estará Gonzalo, que vio la roja directa ante el Celta B. Tomé recupera a Cidoncha y Ríos Reina, que apuntan a titulares.



Mientras, pese a que Luisito decidió desplazar a los 21 jugadores a Ponferrada, no podrá contar con Kevin Presa, sancionado, ni Portela, lesionado. Tampoco estará Íker Alegre, por lo que el técnico deberá buscar soluciones en la medular y el centro de la zaga para amargar la vida a la Ponferradina y dejar casi sentenciado el soñado pase al play off.